Коронавирус выявлен у еще одного депутата – Гончаренко

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 100473 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 103645 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 105684 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 104667 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 113323 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100849 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105303 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106658 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131572 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130451 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

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4 марта, 18:57 • 109213 просмотра
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Коронавирус выявлен у еще одного депутата – Гончаренко

Коронавирус выявлен у еще одного депутата – Гончаренко

Киев  •  УНН

 • 44246 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Коронавирус выявлен у ещё одного народного депутата - Александра Лукашева из фракции "Оппозиционная платформа "За жизнь". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Телеграм-канал народного депутата из фракции "Европейская солидарность" Алексея Гончаренко.

"Коронавирус выявлен у ещё одного нардепа - Александра Лукашева из ОПЗЖ", говорится в сообщении.

Лукашев занимает пост первого заместителя председателя комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций.

Напомним, первым среди депутатов на коронавирус заболел Сергей Шахов.

Нардеп Вельможный с сыном, у которых есть подозрение на COVID-19, повторно сдали тест на коронавирус.

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