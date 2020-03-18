Нардеп Шахов, в якого виявили коронавірус, розповів про своє самопочуття

“Так багато балачок і всяких анонсів в ЗМІ. Хочу сказати, що відчуваю себе я нормально, почалося все це три дні тому. Температура була 38, і як нормальний громадянин України викликав лікарів і здав аналізи спочатку на грип — вони були негативними. Коли я запитав, чи є тест на коронавірус, мені відповіли, що ні. Це була лікарня „Добробут“”, — розповів Шахов.

Нардеп зазначив, що викликав лікарів й на другий день, щоб перевірити температуру та легені.

“Дали нормальні прості рецепти: пити більше води, випити — але я не пю, тож як лікувала мене бабуся: малина, лимон. І ось сьогодні, я відчуваю себе вже нормально. Температура впала. Перед тим, як я з лікарями спілкувався, я сказав, щоб взяли і кров, і з полості рота, і з носа взяли аналізи, може все ж таки є підтвердження... взяли тест на коронавірус. Тільки сьогодні зателефонували мені з лабораторії, і сказали, що підтверджується коронавірус”, — розповів нардеп.

Шахов зазначив, що це не так страшно, як про це говорять, просто треба прибирати паніку.

“Якщо Шахов, хворий на коронавірус, і я отримаю документ з лабораторії державної, що все ж таки я захворів — нема питань, буду доповідати кожен день що відбувається з моїм організмом. Я сьогодні на карантині — вдома, нікого не підпускаю до себе”, — розповів він.

Наостанок у своєму відеозверненні нардеп закликав уважно ставитись до свого організму та залишатись вдома.

Нагадаємо, що у МОЗ підтвердили, що коронавірусом інфікувався один із нардепів ВР.

Зазначимо, сьогодні деякі ЗМІ повідомили про те, що ймовірним зараженим коронавірусом є народний депутат Сергій Шахов.

Як повідомлялося раніше в УНН, у Раді відреагували на інформацію про коронавірус у нардепа.