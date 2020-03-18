Шахов не відвідує парламент: у Раді відреагували на інформацію про коронавірус у нардепа
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. У Верховній Раді заявили, що народний депутат Сергій Шахов не відвідував 16 і 17 березня засідання у парламенті. Про це заявила пресслужба Апарату ВРУ, передає УНН.
"У відповідь на запити ЗМІ інформуємо, що народний депутат України Сергій Шахов на засіданні Погоджувальної ради депутатських фракцій 16 березня та на позачерговому засіданні Верховної Ради України 17 березня 2020 року був відсутній. Інша інформація уточнюється, про результати буде повідомлено додатково", - повідомили у пресслужбі.
Раніше у Telegram-каналах розповсюдили інформацію про нібито наявність коронавірусу у нардепа, водночас, інші Telegram-канал стверджують, що в нього лише застуда.
УНН намагається зв’язатися з нардепом та отримати від нього інформацію.
Нагадаємо, 17 березня нардепи прийшли до Ради у масках.