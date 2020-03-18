Шахов не посещает парламент: в Раде отреагировали на информацию о коронавирусе у нардепа

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 103067 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 105745 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 107721 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 106486 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 115664 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101424 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105744 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106745 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131646 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130483 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Шахов не посещает парламент: в Раде отреагировали на информацию о коронавирусе у нардепа

Шахов не посещает парламент: в Раде отреагировали на информацию о коронавирусе у нардепа

Киев  •  УНН

 • 14756 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. В Верховной Раде заявили, что народный депутат Сергей Шахов не посещал 16 и 17 марта заседания в парламенте. Об этом заявила пресс-служба Аппарата ВРУ, передает УНН.

"В ответ на запросы СМИ информируем, что народный депутат Украины Сергей Шахов на заседании Согласительного совета депутатских фракций 16 марта и на внеочередном заседании Верховной Рады Украины 17 марта 2020 отсутствовал. Другая информация уточняется, о результатах будет сообщено дополнительно", - сообщили в пресс-службе.

Ранее в Telegram-каналах распространили информацию о якобы наличии коронавируса у нардепа, одновременно другие Telegram-каналы утверждают, что у него только простуда.

УНН пытается связаться с нардепом и получить от него информацию.

Напомним, 17 марта нардепы пришли в Раду в масках.

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