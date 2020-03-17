Пандемія коронавірусу: нардепи прийшли до Ради у масках

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КИЇВ. 17 березня. УНН. На позачергове засідання Верховної Ради, присвячене боротьбі із COVID-19, декілька народних обранців прийшли у медичних масках, інформує УНН.

Так, зокрема, у масці з’явилась нардеп від ОПЗЖ Наталія Королевська. Через захисний засіб її виступ погано чути.

Крім того, медичну маску надягла депутат від "ЄС" Ірина Геращенко. Захистити себе сьогодні вирішила і заступниця голови ВРУ Олена Кондратюк.

Нагадаємо, Верховна Рада України на позачерговому засіданні у вівторок ухвалила в цілому проект закону про внесення змін до законодавства, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусу. 

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