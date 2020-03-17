Рада ухвалила законопроект щодо запобігання коронавірусу в Україні

ukru
20 березня, 16:58 • 77099 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 150312 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 247505 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 249421 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 247920 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 230970 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
20 березня, 06:55 • 200476 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 185876 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 146131 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 150223 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+2°
1.5 м/с
66 %
757 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Подвійний обстріл Краматорська: окупанти вдарили по парамедиках і "білих янголах"

Подвійний обстріл Краматорська: окупанти вдарили по парамедиках і "білих янголах"

20 березня, 17:24 • 19105 перегляди
ВРП звільнила суддю ОАСК Мазур через дисциплінарний проступок

ВРП звільнила суддю ОАСК Мазур через дисциплінарний проступок

20 березня, 17:56 • 19067 перегляди
На фронті загинули медійники Дмитро Бєндіков та Кирило Полікевич

На фронті загинули медійники Дмитро Бєндіков та Кирило Полікевич

20 березня, 18:53 • 34089 перегляди
Нова зустріч із США в Саудівській Аравії: ЗМІ дізналися, хто у складі української делегації

Нова зустріч із США в Саудівській Аравії: ЗМІ дізналися, хто у складі української делегації

20 березня, 19:57 • 32620 перегляди
Одеса під атакою дронів, лунають вибухи

Одеса під атакою дронів, лунають вибухи

20 березня, 20:08 • 21205 перегляди
Публікації
Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

20 березня, 12:11 • 247507 перегляди
Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо
Ексклюзив

20 березня, 11:44 • 249423 перегляди
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

20 березня, 08:24 • 247922 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

20 березня, 07:00 • 230971 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

20 березня, 06:55 • 200478 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

20 березня, 15:29 • 79100 перегляди
Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

20 березня, 15:08 • 26698 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 140231 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 153835 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 113207 перегляди
Актуальне
Рада ухвалила законопроект щодо запобігання коронавірусу в Україні

Рада ухвалила законопроект щодо запобігання коронавірусу в Україні

Київ • УНН

 • 25558 перегляди

КИЇВ. 17 березня. УНН. Верховна Рада України на позачерговому засіданні ухвалила в цілому проект закону про внесення змін до законодавства, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусу. Відповідне рішення підтримали 344 народних депутати України, передає кореспондент УНН.

Проект закону № 3219 про внесення змін до деяких законодавчих актів України має на меті запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19).

Законопроект передбачає:

— проведення закупівлі товарів, робіт та послуг необхідних для цієї мети без застосування процедур, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”,
— стовідсоткову попередню оплату за такі товари, роботи та послуги;
— звільнення від сплати ввізного мита та ПДВ лікарських засобів, медичних виробів та медичного обладнання, призначених для запобігання виникнення і поширення коронавірусу;
— контроль з боку Кабінету міністрів України за цінами на лікарські засоби, товари медичного призначення та соціально значущі товари.

У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що такі норми матимуть тимчасовий характер.

Окрім того законопроектом передбачається запровадження низки правових норм, спрямованих на захист прав фізичних та юридичних осіб під час карантину:

— можливість роботи вдома для працівників, державних службовців та службовців органів місцевого самоврядування та надання за їх згодою відпустки;
— заборона на скасування дії довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (на період карантину та на 30 днів після його відміни);
— віднесення юридичного факту введення карантину до форс-мажорних обставин;
— продовження строків отримання та надання адміністративних та інших послуг та інші.

Також законопроектом передбачається адміністративна відповідальність за порушення обсервації у вигляді штрафу від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на посадових осіб — у розмірі від двох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Окрім того, передбачається кримінальна відповідальність за умисне зараження людей — карається арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк до трьох років.

Нагадаємо, МВС пропонує ввести адміністративну та кримінальну відповідальність за порушення правил карантину при короновірусі. Зокрема, штраф за порушення правил карантину, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм може становити від 17 тис. до 32 тис. гривень.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаЗдоров'я

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$232.38
Brent
$72.30
Bitcoin
$84,775.20
S&P 500
$5,649.78
Газ TTF
$42.86
Золото
$3,043.92
Ethereum
$1,994.33