МВС пропонує карати за порушення правил карантину: штрафи сягнуть 30 тис. грн

КИЇВ. 16 березня. УНН. Міністерство внутрішніх справ пропонує ввести адміністративну та кримінальну відповідальність за порушення правил карантину при короновірусі. Зокрема, штраф за порушення правил карантину, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічни правил і норм може становити від 17 тис. до 32 тис. гривень. Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, передає УНН з посиланням на пресслужбу МВС.