МВС пропонує карати за порушення правил карантину: штрафи сягнуть 30 тис. грн
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Міністерство внутрішніх справ пропонує ввести адміністративну та кримінальну відповідальність за порушення правил карантину при короновірусі. Зокрема, штраф за порушення правил карантину, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічни правил і норм може становити від 17 тис. до 32 тис. гривень. Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, передає УНН з посиланням на пресслужбу МВС.
Так, МВС пропонує доповнити Кодекс України про адміністративні правопорушення ст. 44-3 “Порушення правил щодо карантину людей”, згідно якої порушення правил щодо карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм, передбачених Законом України “Про захист населення від інфекційних хвороб”, іншими актами законодавства, а також рішень органів місцевого самоврядування з питань боротьби з інфекційними захворюваннями, тягне за собою накладення штрафу на громадян від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на посадових осіб — у розмірі від двох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
“Тобто, адміністративна відповідальність може бути встановлена за самовільне залишення місця обсервації (карантину) особою, яка може бути інфікована коронавірусною хворобою COVID-19”, — сказав Геращенко.
Заступник міністра також додав, що пропонується підвищити кримінальну відповідальності за порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та викласти ст. 325 Кримінального кодексу в такій редакції: “Порушення правил та норм, встановлених з метою запобігання епідемічним та іншим інфекційним захворюванням, а також масовим неінфекційним захворюванням (отруєнням) і боротьби з ними, якщо такі дії спричинили або завідомо могли спричинити поширення цих захворювань, карається штрафом від тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк до трьох років.
Ті самі дії, якщо вони спричинили загибель людей чи інші тяжкі наслідки, караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років”.
Як повідомляв УНН, законопроект МОЗ щодо запобігання розповсюдженню коронавірусу передбачає адмінвідповідальність за порушення обсервації та кримінальна відповідальність за умисне зараження людей.