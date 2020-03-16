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У Раді роз’яснили, що передбачає законопроект щодо коронавірусу

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КИЇВ. 16 березня. УНН. Законопроект щодо запобігання розповсюдженню коронавірусу передбачає надання можливості населенню працювати дистанційно, запроваджує кримінальну відповідальність за умисне зараження людей та адміністративну за порушення обсервації. Про це заявив під час Погоджувальної ради голова комітету ВР з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький, передає кореспондент УНН.

“Що передбачає цей законопроект. Він працює тільки на три місяці, він тимчасовий. Про що йде мова: оперативна закупка товарів робіт на послуг необхідних для ліквідації та недопущення епідемії коронавірусу через переговорну процедуру скорочену до одного дня; можливість 100% попередньої оплати за товари роботи та послуги для запобігання та боротьби з коронавірусом”, — сказав Радуцький.

Окрім того, законопроект передбачає:

— звільнення від сплати ввізного мита та ПДВ на лікарські засоби та вибори медичного призначення, що закуповуються для запобігання коронавірусу;

— надання можливості населенню працювати дистанційно в умовах карантину або йти у відпустку;

— заборона на проведення заходів державного нагляду та контролю на час здійснення заходів, пов’язаних на запобігання та боротьбою з коронавірусом;

— віднесення введення карантину до форс-мажорних обставин;

— адмінвідповідальність за порушення обсервації та кримінальна відповідальність за умисне зараження людей;

— додаткові надбавки для медперсоналу та інших працівників, що працюють над ліквідацією епідемії коронавірусу.

“Також цим законопроектом передбачається зміна деяких статей трудового кодексу на три місяці, де людям може бути надана оплачувана відпустка”, — додав Радуцький.

Нагадаємо, міністр охорони здоров’я України Ілля Ємець представив законопроект про коронавірус, який підвищить ефективність боротьби з інфекцією.

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