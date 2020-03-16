У Раді роз’яснили, що передбачає законопроект щодо коронавірусу

КИЇВ. 16 березня. УНН. Законопроект щодо запобігання розповсюдженню коронавірусу передбачає надання можливості населенню працювати дистанційно, запроваджує кримінальну відповідальність за умисне зараження людей та адміністративну за порушення обсервації. Про це заявив під час Погоджувальної ради голова комітету ВР з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький, передає кореспондент УНН.