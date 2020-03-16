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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 104240 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 106936 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 108883 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 107555 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 116970 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101728 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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5 марта, 08:58 • 105969 просмотра

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В Раде разъяснили, что предусматривает законопроект о коронавирусе

В Раде разъяснили, что предусматривает законопроект о коронавирусе

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 марта. УНН. Законопроект по предотвращению распространения коронавируса предусматривает предоставление возможности населению работать дистанционно, вводит уголовную ответственность за умышленное заражение людей и административную за нарушение обсервации. Об этом заявил во время Согласительного совета председатель комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий, передает корреспондент УНН.

“Что предусматривает этот законопроект. Он работает только на три месяца, он временный. О чем идет речь: оперативная закупка товаров, работ оплате услуг необходимых для ликвидации и недопущения эпидемии коронавируса через переговорную процедуру сокращенную до одного дня; возможность 100% предоплаты за товары работы и услуги для предотвращения и борьбы с коронавирусом”, — сказал Радуцкий.

Кроме того, законопроект предусматривает:

— освобождение от уплаты ввозной пошлины и НДС на лекарственные средства и выборы медицинского назначения, закупаемых для предотвращения коронавируса;

— предоставление возможности населению работать дистанционно в условиях карантина или идти в отпуск;

— запрет на проведение мероприятий государственного надзора и контроля на время осуществления мероприятий, связанных на предотвращение и борьбой с коронавирусом;

— отнесение введения карантина в форс-мажорных обстоятельств;

— административную ответственность за нарушение обсервации и уголовная ответственность за умышленное заражение людей;

— дополнительные надбавки для медперсонала и других работников, работающих над ликвидацией эпидемии коронавируса.

“Также этим законопроектом предусматривается изменение некоторых статей трудового кодекса на три месяца, где людям может быть предоставлен оплачиваемый отпуск”, — добавил Радуцкий.

Напомним, министр здравоохранения Украины Илья Емец представил законопроект о коронавирусе, который повысит эффективность борьбы с инфекцией.

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