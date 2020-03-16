В Раде разъяснили, что предусматривает законопроект о коронавирусе

КИЕВ. 16 марта. УНН. Законопроект по предотвращению распространения коронавируса предусматривает предоставление возможности населению работать дистанционно, вводит уголовную ответственность за умышленное заражение людей и административную за нарушение обсервации. Об этом заявил во время Согласительного совета председатель комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий, передает корреспондент УНН.