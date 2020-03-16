В Раде разъяснили, что предусматривает законопроект о коронавирусе
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Законопроект по предотвращению распространения коронавируса предусматривает предоставление возможности населению работать дистанционно, вводит уголовную ответственность за умышленное заражение людей и административную за нарушение обсервации. Об этом заявил во время Согласительного совета председатель комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий, передает корреспондент УНН.
“Что предусматривает этот законопроект. Он работает только на три месяца, он временный. О чем идет речь: оперативная закупка товаров, работ оплате услуг необходимых для ликвидации и недопущения эпидемии коронавируса через переговорную процедуру сокращенную до одного дня; возможность 100% предоплаты за товары работы и услуги для предотвращения и борьбы с коронавирусом”, — сказал Радуцкий.
Кроме того, законопроект предусматривает:
— освобождение от уплаты ввозной пошлины и НДС на лекарственные средства и выборы медицинского назначения, закупаемых для предотвращения коронавируса;
— предоставление возможности населению работать дистанционно в условиях карантина или идти в отпуск;
— запрет на проведение мероприятий государственного надзора и контроля на время осуществления мероприятий, связанных на предотвращение и борьбой с коронавирусом;
— отнесение введения карантина в форс-мажорных обстоятельств;
— административную ответственность за нарушение обсервации и уголовная ответственность за умышленное заражение людей;
— дополнительные надбавки для медперсонала и других работников, работающих над ликвидацией эпидемии коронавируса.
“Также этим законопроектом предусматривается изменение некоторых статей трудового кодекса на три месяца, где людям может быть предоставлен оплачиваемый отпуск”, — добавил Радуцкий.
Напомним, министр здравоохранения Украины Илья Емец представил законопроект о коронавирусе, который повысит эффективность борьбы с инфекцией.