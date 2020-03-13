Очільник МОЗ представив законопроект про коронавірус для підвищення ефективності боротьби з COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Міністр охорони здоров’я України Ілля Ємець представив законопроект про коронавірус, який підвищить ефективність боротьби з інфекцією, пише УНН з посиланням на Telegram-канал МОЗ України.
Законопроект підготовлений у МОЗ передбачає: “Спрощення процедури закупівлі товарів, робіт та послуг для запобігання та боротьби з коронавірусом, що дозволить пришвидшити процес закупівлі засобів індивідуального захисту та тест-систем; Можливість працівникам виконувати роботу з дому; Заборону на проведення масових заходів із чисельністю понад 200 осіб; Заборону на проведення заходів державного нагляду та контролю на час здійснення заходів, пов’язаних із запобіганням та боротьбою з коронавірусом; Посилення контролю в’їзду та виїзду на територію України; Чіткий алгоритм примусової ізоляції та самоізоляції та відповідальності за недотримання карантину”.
Додамо, міністр охорони здоров’я України Ілля Ємець на полях виїзного засідання уряду сказав, що Україна по всіх показниках не готова для того, щоб надати допомогу у разі виникнення стрімкого поширення коронавірусної інфекції у межах держави.
Також, через 48 годин Україна закриє кордон для іноземних громадян на два тижня. Про це заявив секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов журналістам за підсумками засідання РНБО.