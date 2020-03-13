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Через 48 годин наша країна закриє кордон для іноземних громадян – Данілов

Через 48 годин наша країна закриє кордон для іноземних громадян – Данілов

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 березня. УНН. Через 48 годин Україна закриє кордон для іноземних громадян на два тижня. Про це заявив секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов журналістам за підсумками засідання РНБО, передає кореспондент УНН.

“Через 48 годин наша країна закриє кордон для іноземних громадян. Міністерство закордонних справ попередить зараз всі установи, всі країни про те, що кордон України для іноземних громадян на два тижні буде закритий”, — сказав секретар РНБО.

З його слів, за 2 тижні у залежності від того, в який спосіб буде відбуватись ситуація, на засіданні РНБО буде прийнято наступне рішення.

Данілов також зазначив, що сьогоднішне засідання РНБО ще не закінчено, наразі відбулась перерва.

Додамо, уряд Чехії ухвалив в п’ятницю рішення заборонити з 16 березня в’їзд на територію республіки іноземцям без дозволу на проживання. Про це повідомив журналістам прем’єр-міністр Андрій Бабіш.

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