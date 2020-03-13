Пандемія COVID-19: Чехія заборонила в'їзд усім іноземцям без дозволу на проживання та виїзд чехам з країни
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Уряд Чехії ухвалив в п’ятницю рішення заборонити з 16 березня в’їзд на територію республіки іноземцям без дозволу на проживання. Про це повідомив журналістам прем’єр-міністр Андрій Бабіш, пише УНН з посиланням на місцеве видання Novinky.
“Опівночі з неділі на понеділок ми забороняємо в’їзд (на національну територію) всіх іноземців, — зазначив він. — Виняток зроблено для іноземців, які постійно або тимчасово проживають (в Чехії)”.
Уряд Чехії також вирішив заборонити своїм громадянам, а також іноземцям, які мають право на тимчасове або постійне проживання в країні, залишати територію республіки до поліпшення ситуації з коронавірусом. “Уряд забороняє громадянам Чехії, а також іноземцям, які постійно проживають (в країні) або мають тимчасовий вид на проживання, виїжджати з території республіки (до поліпшення епідеміологічної ситуації)”, — сказав Бабіш.
Варто зазначити, що вчора надзвичайний стан через коронавірус оголошено в Чехії. Про це заявив на прес-конференції за підсумками засідання уряду прем’єр-міністр республіки Андрій Бабіш.
Брифінг чеського прем’єр-міністра Андрія Бабіша у Празі: