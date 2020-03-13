Очільник МОЗ: Україна не готова до ситуації з коронавірусом "як в Італії" по всіх показниках
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Україна по всіх показниках не готова для того, щоб надати допомогу у разі виникнення стрімкого поширення коронавірусної інфекції у межах держави. Про це журналістам сказав міністр охорони здоров’я України Ілля Ємець на полях виїзного засідання уряду, передає кореспондент УНН.
"Якщо у нас буде ситуація, як в Італії, звичайно, наша країна по всіх показниках, не по показниках кількості вентиляторів легенів, вона не готова для того, щоб надати допомогу", - сказав міністр.
Водночас він повідомив, що для недопущення розповсюдження вірусу в Україні було створено штаб при МОЗ.
"Ми зробили штаб у Міністерстві охорони здоров’я на чолі з моїм радником, доктором Ляшко, який зараз відновив ту вертикаль… Зараз я як міністр охорони здоров’я запевняю вас, що у нас цей штаб 24 години на добу працює, найвидатніші, знакові спеціалісти з епідеміології і санітарно-епідеміологічної служби, яка була зруйнована", - розповів Ємець.
Раніше голова МОЗ Ємець назвав пріоритетом відновлення системи санепідслужби.