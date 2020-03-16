МВД предлагает наказывать за нарушение правил карантина: штрафы достигнут 30 тыс. грн

КИЕВ. 16 марта. УНН. Министерство внутренних дел предлагает ввести административную и уголовную ответственность за нарушение правил карантина из-за короновируса. В частности, штраф за нарушение правил карантина, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и норм может составлять от 17 тыс. до 32 тыс. гривен. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.