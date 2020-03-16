МВД предлагает наказывать за нарушение правил карантина: штрафы достигнут 30 тыс. грн
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Министерство внутренних дел предлагает ввести административную и уголовную ответственность за нарушение правил карантина из-за короновируса. В частности, штраф за нарушение правил карантина, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и норм может составлять от 17 тыс. до 32 тыс. гривен. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.
Так, МВД предлагает дополнить Кодекс Украины об административных правонарушениях ст. 44-3 "Нарушение правил карантина людей", согласно которой нарушение правил карантина людей, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и норм, предусмотренных Законом Украины "О защите населения от инфекционных болезней", другими актами законодательства, а также решений органов местного самоуправления по вопросам борьбы с инфекционными заболеваниями, влечет за собой наложение штрафа на граждан от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, на должностных лиц - в размере от двух до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.
"То есть, административная ответственность может быть установлена за самовольное оставление места обсервации (карантина) лицом, которое может быть инфицировано Коронавирусной болезнью COVID-19", - сказал Геращенко.
Заместитель министра также добавил, что предлагается повысить уголовную ответственности за нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и выложить в ст. 325 Уголовного кодекса в такой редакции: "Нарушение правил и норм, установленных с целью предупреждения эпидемических и других инфекционных заболеваний, а также массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и борьбы с ними, если такие действия повлекли или заведомо могли повлечь распространение этих заболеваний, наказывается штрафом от тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на срок до трех лет.
Те же действия, если они повлекли гибель людей или иные тяжкие последствия, наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет".
Как сообщал УНН, законопроект Минздрава по предотвращению распространения коронавируса предусматривает административную ответственность за нарушение обсервации и уголовную ответственность за умышленное заражение людей.