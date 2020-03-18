Нардеп Шахов, у которого обнаружили коронавирус, рассказал о своем самочувствии

“Так много разговоров и всяких анонсов в СМИ. Хочу сказать, что чувствую себя я нормально, началось все это три дня назад. Температура была 38, и как нормальный гражданин Украины вызвал врачей и сдал анализы сначала на грипп — они были отрицательными. Когда я спросил, есть ли тест на коронавирус, мне ответили, что нет. Это была больница „Добробут“”, — рассказал Шахов.

Нардеп отметил, что вызвал врачей и на второй день, чтобы проверить температуру и легкие.

“Дали нормальные простые рецепты: пить больше воды, выпить — но я не пью, поэтому как лечила меня бабушка: малина, лимон. И вот сегодня, я чувствую себя уже нормально. Температура упала. Перед тем, как я с врачами общался, я сказал, чтобы взяли и кровь, и с полости рта и из носа взяли анализы, может все же есть подтверждение... взяли тест на коронавирус. Только сегодня позвонили мне из лаборатории, и сказали, что подтверждается коронавирус”, — рассказал нардеп.

Шахов отметил, что это не так страшно, как об этом говорят, просто надо убирать панику.

“Если Шахов, больной коронавирус, и я получу документ из лаборатории государственной, что все же я заболел — нет вопросов, буду докладывать каждый день что происходит с моим организмом. Я сегодня на карантине — дома, никого не подпускаю к себе”, - рассказал он.

Напоследок в своем видеообращении нардеп призвал внимательно относиться к своему организму и оставаться дома.

Напомним, что в Минздраве подтвердили, что коронавирусом заразился один из нардепов ВР.

Отметим, сегодня некоторые СМИ сообщили о том, что вероятным зараженным коронавирусом является народный депутат Сергей Шахов.

Как сообщалось ранее в УНН в Раде отреагировали на информацию о коронавирус у нардепа.