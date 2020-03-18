У МОЗ підтвердили, що коронавірусом інфікувався один із нардепів ВР

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КИЇВ. 18 березня. УНН. У МОЗ повідомили, що серед 14 зафіксованих випадків COVID-19 в Україні є один з народних депутатів України. Про це повідомляє Telegram-канал МОЗ "Коронавірус_інфо", інформує УНН.

"Міністерство охорони здоров’я повідомляє, що серед 14 офіційно зафіксованих випадків COVID-19 є народний депутат України. Наразі проводяться всі необхідні дослідження та епідеміологічне розслідування. Йому надається амбулаторне лікування в умовах самоізоляції", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відповідно до рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я, хворих з коронавірусною інфекцією при легкому перебігу хвороби можна лікувати амбулаторно. 

"У разі необхідності пацієнта буде госпіталізовано. Медичні працівники проведуть усю необхідну роботу з людьми, які контактували з ним. Народний депутат України на засіданні Погоджувальної ради депутатських фракцій 16 березня та на позачерговому засіданні Верховної Ради України 17 березня 2020 року був відсутній", - підкреслили у МОЗ.

Зазначимо, сьогодні деякі ЗМІ повідомили про те, що ймовірним зараженим коронавірусом є народний депутат Сергій Шахов.

Як повідомлялося раніше в УНН, Шахов не відвідує парламент: у Раді відреагували на інформацію про коронавірус у нардепа.

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