У МОЗ підтвердили, що коронавірусом інфікувався один із нардепів ВР
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. У МОЗ повідомили, що серед 14 зафіксованих випадків COVID-19 в Україні є один з народних депутатів України. Про це повідомляє Telegram-канал МОЗ "Коронавірус_інфо", інформує УНН.
"Міністерство охорони здоров’я повідомляє, що серед 14 офіційно зафіксованих випадків COVID-19 є народний депутат України. Наразі проводяться всі необхідні дослідження та епідеміологічне розслідування. Йому надається амбулаторне лікування в умовах самоізоляції", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що відповідно до рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я, хворих з коронавірусною інфекцією при легкому перебігу хвороби можна лікувати амбулаторно.
"У разі необхідності пацієнта буде госпіталізовано. Медичні працівники проведуть усю необхідну роботу з людьми, які контактували з ним. Народний депутат України на засіданні Погоджувальної ради депутатських фракцій 16 березня та на позачерговому засіданні Верховної Ради України 17 березня 2020 року був відсутній", - підкреслили у МОЗ.
Зазначимо, сьогодні деякі ЗМІ повідомили про те, що ймовірним зараженим коронавірусом є народний депутат Сергій Шахов.
Як повідомлялося раніше в УНН, Шахов не відвідує парламент: у Раді відреагували на інформацію про коронавірус у нардепа.