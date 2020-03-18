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В Минздраве подтвердили, что коронавирусом заразился один из нардепов ВР

Киев  •  УНН

 • 25800 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. В Минздраве сообщили, что среди 14 зафиксированных случаев COVID-19 в Украине есть один из народных депутатов Украины. Об этом сообщает Telegram-канал МОЗ "Коронавирус_инфо", информирует УНН.

"Министерство здравоохранения сообщает, что среди 14 официально зафиксированных случаев COVID-19 есть народный депутат Украины. Проводятся все необходимые исследования и эпидемиологическое расследование. Ему предоставляется амбулаторное лечение в условиях самоизоляции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения, больных с коронавирусной инфекцией при легком течении болезни можно лечить амбулаторно.

"В случае необходимости пациента будет госпитализирован. Медицинские работники проведут всю необходимую работу с людьми, которые контактировали с ним. Народный депутат Украины на заседании Согласительного совета депутатских фракций 16 марта и на внеочередном заседании Верховной Рады Украины 17 марта 2020 года отсутствовал", - подчеркнули в Минздраве.

Отметим, сегодня некоторые СМИ сообщили о том, что вероятным зараженным коронавирусом является народный депутат Сергей Шахов.

Как сообщалось ранее в УНН, Шахов не посещает парламент: в Раде отреагировали на информацию о коронавирусе у нардепа.

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