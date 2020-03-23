Нардепи, які контактували з хворими на COVID-19 колегами, отримали негативні результати тестів
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. У народних депутатів, які контактували з хворими на коронавірус колегами, тести показали негативний результат. Про це у Facebook написала народний депутат України від фракції "ЄС" Яна Зінкевич, передає УНН.
"Всі депутати, помічники та працівники Апарату ВРУ, що здавали тести 18-20 березня, мають негативні результати тесту на коронавірус. Здавали тести ті, хто контактували з уже виявленими хворими, або повернулись з закордонних відряджень чи поїздок", - написала нардеп.
За її словами, на даний момент є два депутати з підтвердженим діагнозом на коронавірус та ще один з підозрою.
"Також за останньою інформацією, останній тест депутата Вельможного на щастя виявився негативним. Бажаю усім колегам швидкого одужання", - додала нардеп.
Також вона додала, що робота комітету ВР охорони здоров‘я розблокована, і самоізоляція нардепів закінчилась.
Нагадаємо, народний депутат України від фракції "Слуга народу" Руслан Горбенко перебуває в Олександрівській лікарні у столиці з підозрою на коронавірус. Нардеп зробив два тести, один з яких показав позитивний результат, наразі очікується результат третього тесту.
Окрім того, коронавірус виявлено у народного депутата — Олександра Лукашева з фракції "Опозиційна платформа "За життя".
Нагадаємо, першим серед депутатів на коронавірус захворів Сергій Шахов.