Нардепа від "Слуги народу" перевіряють на COVID-19

КИЇВ. 23 березня. УНН. Народний депутат України від фракції “Слуга народу” Руслан Горбенко перебуває в Олександрівській лікарні у столиці з підозрою на коронавірус. Нардеп зробив два тести, один з яких показав позитивний результат, наразі очікується результат третього тесту. Про свій стан здоров’я він написав у Facebook, передає УНН.