Нардепа від "Слуги народу" перевіряють на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Народний депутат України від фракції “Слуга народу” Руслан Горбенко перебуває в Олександрівській лікарні у столиці з підозрою на коронавірус. Нардеп зробив два тести, один з яких показав позитивний результат, наразі очікується результат третього тесту. Про свій стан здоров’я він написав у Facebook, передає УНН.
“Я дійсно в Олександрівський лікарні, здав 2 тести, один результат негативний, інший позитивний. Сьогодні здав третій. Чекаємо на результати, їх ще нема”, — написав Горбенко.
За словами нардепа, у нього в середу минулого тижня піднялася температура, у четвер був кашель, потім стало легше. У суботу нардеп приїхав до лікарні і настояв на рентгені, виявили лівостороннє запалення легенів.
“З нардепом Шаховим не спілкувався (у лікарні не перетинаємося), з нардепом з ОПЗЖ, про якого теж пишуть ЗМІ, теж. За кордоном останні місяці не був. Взагалі був на самоізоляції. У комітетах не був. На засіданні у вівторок був, але в масці. Переживаю за родину”, — написав Горбенко.
Нагадаємо, коронавірус виявлено у ще одного народного депутата — Олександра Лукашева з фракції “Опозиційна платформа “За життя”.