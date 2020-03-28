Нардеп Скороход, у которой обнаружили коронавирус, находилась на самоизоляции

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 71483 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 84533 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 97554 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 94898 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 106192 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 91555 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 103473 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106107 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131120 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130354 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Нардеп Скороход, у которой обнаружили коронавирус, находилась на самоизоляции

Нардеп Скороход, у которой обнаружили коронавирус, находилась на самоизоляции

Киев  •  УНН

 • 42735 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. Внефракционный народный депутат Анна Скороход несколько дней находилась на самоизоляции, прежде чем у нее было подтверждено коронавирус. Об этом УНН стало известно из собственных источников.

Нардеп находилась на самоизоляции с 25 марта по месту жительства в Броварах.

Сегодня, 28 марта, у нее было подтверждено коронавирусную инфекцию.

Напомним, ранее о коронавирусе у Скороход сообщил ее коллега Алексей Гончаренко.

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