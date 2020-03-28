Нардеп Скороход, у которой обнаружили коронавирус, находилась на самоизоляции
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. Внефракционный народный депутат Анна Скороход несколько дней находилась на самоизоляции, прежде чем у нее было подтверждено коронавирус. Об этом УНН стало известно из собственных источников.
Нардеп находилась на самоизоляции с 25 марта по месту жительства в Броварах.
Сегодня, 28 марта, у нее было подтверждено коронавирусную инфекцию.
Напомним, ранее о коронавирусе у Скороход сообщил ее коллега Алексей Гончаренко.