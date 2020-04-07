У немовляти нардепа Анни Скороход підтвердився коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. В інфекційну лікарню в Києві була госпіталізована позафракційний депутат Анна Скороход разом з немовлям. У нього підтвердився діагноз коронавірусу. Про це депутат повідомила в своєму телеграм-каналі, передає УНН.
"З суботнього вечора перебуваю з дитиною в інфекційній лікарні ... Повторний тест позитивний, хоча почуваюся нормально, але позитивний не тільки у мене, а й у малюка ... у нього самопочуття погане, їдемо по швидкій в інфекційне відділення", йдеться в повідомленні .
За інформацією Скороход, на 15 день "вірус вирішив знову буянити, температура 38, ломота в тілі, головний біль, слабкість. Мабуть перехворіти повторно - не міф".
Анна Скороход народила хлопчика 17 лютого 2020 року.
Нагадаємо, позафракційний депутат Верхової Ради України Анна Скороход 28 березня підтвердила, що в неї позитивний тест на коронавірус.