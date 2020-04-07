У младенца нардепа Анны Скороход подтвердился коронавирус

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 85978 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 100503 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 102669 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 101906 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 110005 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 98988 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104536 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106449 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131405 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130409 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Актуальное
У младенца нардепа Анны Скороход подтвердился коронавирус

У младенца нардепа Анны Скороход подтвердился коронавирус

Киев  •  УНН

 • 49297 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. В инфекционную больницу в Киеве была госпитализирована внефракционный депутат Анна Скороход вместе с младенцем. У него подтвердился диагноз коронавируса. Об этом депутат сообщила в своем Телеграм-канале, передает УНН.

"С субботнего вечера нахожусь с ребёнком в инфекционной больнице… Повторный тест положительный, хотя чувствую себя нормально, но положительный не только у меня, но и у малыша... у него самочувствие плохое, едем по скорой в инфекционное отделение", говорится в сообщении.

По информации Скороход, на 15 день "вирус решил опять буянить, температура 38, ломота в теле, головная боль, слабость. Видимо переболеть повторно - не миф".

Анна Скороход родила мальчика 17 февраля 2020 года.

Напомним, внефракционный депутат Верховой Рады Украины Анна Скороход 28 марта подтвердила, что у нее положительный тест на коронавирус.

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