Нардеп Скороход прокоментувала свій позитивний тест на коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Позафракційний депутат Верхової Ради України Анна Скороход підтвердила, що в неї позитивний тест на коронавірус. Про це вона написала у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
“Для того, щоб більше не ходили чутки, хочу повідомити, що сьогодні мені підтвердили позитивний тест на короновірус. У зв’язку з чим, прошу всіх, хто близько спілкувався зі мною останнім часом, піти на самоізоляцію на 14 днів. Основна ознака у мене — не відчуваю ніяких запахів”, — написала вона.
Нагадаємо, раніше про коронавірус у Скороход повідомив її колега Олексій Гончаренко.
Як раніше повідомляв УНН, Скороход кілька днів перебувала на самоізоляції, перш ніж у неї було підтверджено коронавірус.