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Эпидемиолог рассказал, как помочь усилить организму сопротивление от повторного заражения COVID-19

Эпидемиолог рассказал, как помочь усилить организму сопротивление от повторного заражения COVID-19

Киев  •  УНН

 • 21306 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Для того, чтобы усилить сопротивляемость организма от повторного заражения COVID-19 нужно, в частности укреплять в максимальный способ состояние своего здоровья после перенесенного заболевания и минимизировать нагрузку на себя. Об этом во время пресс-конференции рассказал эпидемиолог, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой эпидемиологии Львовского национального медицинского университета им. Данила Галицкого, главный специалист Минздрава по специальности “Эпидемиология” Наталья Виноград, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Касательно повторных заболеваний (на COVID-19 — ред.) однозначно — это укрепление в максимальный способ своего здоровья после перенесенного заболевания”, — сказала Виноград.

Она отметила, что профессор Сергей Дубров правильно сказал о том, что достаточно длительное время лицо требует минимизации нагрузок на себя.

“Я не беру здесь опять же профессиональную группу медиков, реально говорить только за тех, кто сегодня на дистанционной находится скажем учебе или работе, тот кто не вовлечен в оперативные силы реагирования и может себе позволить тот режим. Это режим очень адекватной нагрузки, которую может выдержать человек... Важно слушать свой организм, дайте возможность организму адаптироваться, выйти из того состояния постболезни и это значительно уменьшит вероятность даже при поступлении инфицирующей дозы. То есть достаточной для заражения. Значительно усилит возможность организма на сопротивление к новому заражению”, — рассказала Виноград.

Дополнение

Депутат из группы “За будущее” Анна Скороход заявляла, что уже в третий раз болеет COVID-19.

28 марта 2020 года COVID-19 был подтвержден у нардепа Анны Скороход. Еще ранее вирус был диагностирован у нардепов Сергея Рудика, Сергея Вельможного, Руслана Горбенко, Александра Лукашева и Сергея Шахова.

По словам профессора кафедры анестезиологии и интенсивной терапии Национального медицинского университета им. Богомольца Сергея Дуброва, в результате заболевания COVID-19 и “постковидного” синдрома чаще всего в Украине люди жалуются на изменения со стороны дыхательной системы, сердечно-сосудистой системы и нервной системы.

Украинские Национальные Новости

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