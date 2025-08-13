Елітний будинок і шість ділянок на Дніпрі: АРМА продає активи Фукса

$41.430.02
48.080.12
ukenru
Ексклюзив
14:07 • 6974 перегляди
Defence City − можливість не втратити авіацію: у Верховній Раді працюють над підтримкою галузі
13:29 • 11841 перегляди
Кількість цивільних жертв в Україні у липні досягла трирічного максимуму, більше було лише на початку вторгнення рф - ООН
Ексклюзив
12:02 • 26931 перегляди
Військовий оглядач про Ми-8: передача контролю за ремонтом компанії з російським слідом – це ризик
Ексклюзив
10:06 • 34518 перегляди
У Запоріжжі чоловік стріляв по ТЦК - поліція
Ексклюзив
09:48 • 64195 перегляди
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
13 серпня, 09:00 • 35132 перегляди
Скандал на концерті Макса Коржа у Польщі: у МЗС підтвердили затримання трьох українців
Ексклюзив
13 серпня, 08:39 • 60162 перегляди
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний впливPhoto
Ексклюзив
13 серпня, 08:29 • 27828 перегляди
У Львові двоє підлітків раптово померли під час гостювання в одного з них
13 серпня, 06:18 • 67037 перегляди
Перший євротрофей сезону: у Суперкубку УЄФА зіграють "ПСЖ" - "Тоттенгем"PhotoVideo
13 серпня, 06:01 • 34878 перегляди
Трамп у середу переговорить з Зеленським та лідерами Європи перед самітом з путіним - Reuters
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+26°
2.3м/с
38%
755мм
Популярнi новини
Леонардо Ді Капріо не впізнала і обшукала поліція на ІбіціVideo13 серпня, 05:47 • 64800 перегляди
Автомобіль Тоні Старка з "Месників" вперше з'явиться на публіціPhotoVideo13 серпня, 06:39 • 44400 перегляди
Посол України відреагував на інцидент з українцями на концерті Макса Коржа у Варшаві13 серпня, 06:57 • 22724 перегляди
На Покровському напрямку зірвали штурм росіян - НацгвардіяVideo13 серпня, 07:26 • 47595 перегляди
В росії прокоментували чутки про можливий обмін територіями між державою-агресором і УкраїноюVideo11:10 • 26904 перегляди
Публікації
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
Ексклюзив
09:48 • 64196 перегляди
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний впливPhoto
Ексклюзив
13 серпня, 08:39 • 60164 перегляди
Перший євротрофей сезону: у Суперкубку УЄФА зіграють "ПСЖ" - "Тоттенгем"PhotoVideo13 серпня, 06:18 • 67038 перегляди
В Україні з 1 вересня зростуть розміри президентських стипендій: скільки отримуватимуть школярі та студенти12 серпня, 17:43 • 80781 перегляди
Правовий парадокс або як Верховний Суд по різному застосував одну і ту саму норму закону в аналогічних справах12 серпня, 16:50 • 55050 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Пітер Тіль
Алла Горська
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Аляска
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Balenciaga продає сумку, схожу на пакет із супермаркету за 1000 доларів14:38 • 1664 перегляди
Дочка експрезидента США Джо Байдена Ешлі подає на розлучення після 13 років шлюбу12:40 • 13512 перегляди
Автомобіль Тоні Старка з "Месників" вперше з'явиться на публіціPhotoVideo13 серпня, 06:39 • 45277 перегляди
Леонардо Ді Капріо не впізнала і обшукала поліція на ІбіціVideo13 серпня, 05:47 • 65671 перегляди
Прем'єру "Шрек 5" офіційно відкладено: нову дату виходу у кінотеатрах вже встановлено Video12 серпня, 18:19 • 29669 перегляди
Актуальне
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Truth Social
The Guardian
Су-24
Су-27

Елітний будинок і шість ділянок на Дніпрі: АРМА продає активи Фукса

Київ • УНН

 • 426 перегляди

АРМА оголосила конкурс на управління арештованим майном олігарха Павла Фукса, серед якого елітний будинок та шість земельних ділянок на березі Дніпра. Загальна вартість активів становить майже 214 млн грн.

Елітний будинок і шість ділянок на Дніпрі: АРМА продає активи Фукса

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило конкурс на управління арештованим майном олігарха Павла Фукса, серед якого елітний будинок та шість земельних ділянок на березі Дніпра. Про це повідомляє АРМА, пише УНН.

Деталі

АРМА виставила на платформі "Прозорро" конкурс на управління арештованим майном Павла Фукса загальною вартістю майже 214 млн грн, за висновками незалежних експертів.

Серед активів - розкішний житловий будинок та шість земельних ділянок у смт Козин Обухівського району Київської області на березі Дніпра. Будинок обладнано якісними меблями та побутовою технікою, а також власним кінотеатром, тренажерною залою та масажним салоном.

Земельні ділянки розташовані серед елітної приватної забудови та можуть використовуватись як для будівництва, так і для сільського господарства або садівництва.

Тендерні пропозиції приймаються до 27 серпня 2025 року. Майно було передано в управління АРМА на підставі рішення Шевченківського районного суду Києва. Після обрання управителів воно почне приносити кошти до Державного бюджету України, працюючи на благо держави.

Велика приватизація: конфісковане підприємство, яке належало російському олігарху, пішло з аукціону за подвійну ціну13.08.25, 11:59 • 3480 переглядiв

Степан Гафтко

ЕкономікаПолітика
Київська область
Дніпро (місто)
Київ