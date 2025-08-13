Елітний будинок і шість ділянок на Дніпрі: АРМА продає активи Фукса

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило конкурс на управління арештованим майном олігарха Павла Фукса, серед якого елітний будинок та шість земельних ділянок на березі Дніпра. Про це повідомляє АРМА, пише УНН.

Деталі

АРМА виставила на платформі "Прозорро" конкурс на управління арештованим майном Павла Фукса загальною вартістю майже 214 млн грн, за висновками незалежних експертів.

Серед активів - розкішний житловий будинок та шість земельних ділянок у смт Козин Обухівського району Київської області на березі Дніпра. Будинок обладнано якісними меблями та побутовою технікою, а також власним кінотеатром, тренажерною залою та масажним салоном.

Земельні ділянки розташовані серед елітної приватної забудови та можуть використовуватись як для будівництва, так і для сільського господарства або садівництва.

Тендерні пропозиції приймаються до 27 серпня 2025 року. Майно було передано в управління АРМА на підставі рішення Шевченківського районного суду Києва. Після обрання управителів воно почне приносити кошти до Державного бюджету України, працюючи на благо держави.

