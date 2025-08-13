Элитный дом и шесть участков на Днепре: АРМА продает активы Фукса

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) объявило конкурс на управление арестованным имуществом олигарха Павла Фукса, среди которого элитный дом и шесть земельных участков на берегу Днепра. Об этом сообщает АРМА, пишет УНН.

Детали

АРМА выставила на платформе "Прозорро" конкурс на управление арестованным имуществом Павла Фукса общей стоимостью почти 214 млн грн, по выводам независимых экспертов.

Среди активов - роскошный жилой дом и шесть земельных участков в пгт Козин Обуховского района Киевской области на берегу Днепра. Дом оборудован качественной мебелью и бытовой техникой, а также собственным кинотеатром, тренажерным залом и массажным салоном.

Земельные участки расположены среди элитной частной застройки и могут использоваться как для строительства, так и для сельского хозяйства или садоводства.

Тендерные предложения принимаются до 27 августа 2025 года. Имущество было передано в управление АРМА на основании решения Шевченковского районного суда Киева. После избрания управляющих оно начнет приносить средства в Государственный бюджет Украины, работая на благо государства.

