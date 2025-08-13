$41.430.02
Эксклюзив
14:07 • 7634 просмотра
Defence City – возможность не потерять авиацию: в Верховной Раде работают над поддержкой отрасли
13:29 • 12390 просмотра
Число жертв среди гражданских в Украине в июле достигло трехлетнего максимума, больше было только в начале вторжения рф - ООН
Эксклюзив
12:02 • 28029 просмотра
Военный обозреватель о Ми-8: передача контроля за ремонтом компании с российским следом – это риск
Эксклюзив
10:06 • 35586 просмотра
В Запорожье мужчина стрелял по ТЦК - полиция
Эксклюзив
09:48 • 66081 просмотра
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
13 августа, 09:00 • 35960 просмотра
Скандал на концерте Макса Коржа в Польше: в МИД подтвердили задержание трех украинцев
Эксклюзив
13 августа, 08:39 • 61571 просмотра
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияниеPhoto
13 августа, 06:18 • 68042 просмотра
Первый евротрофей сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" - "Тоттенхэм"PhotoVideo
13 августа, 06:01 • 34988 просмотра
Трамп в среду переговорит с Зеленским и лидерами Европы перед саммитом с путиным - Reuters
12 августа, 17:43 • 81688 просмотра
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты
Элитный дом и шесть участков на Днепре: АРМА продает активы Фукса

Киев • УНН

 • 998 просмотра

АРМА объявила конкурс на управление арестованным имуществом олигарха Павла Фукса, среди которого элитный дом и шесть земельных участков на берегу Днепра. Общая стоимость активов составляет почти 214 млн грн.

Элитный дом и шесть участков на Днепре: АРМА продает активы Фукса

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) объявило конкурс на управление арестованным имуществом олигарха Павла Фукса, среди которого элитный дом и шесть земельных участков на берегу Днепра. Об этом сообщает АРМА, пишет УНН.

Детали

АРМА выставила на платформе "Прозорро" конкурс на управление арестованным имуществом Павла Фукса общей стоимостью почти 214 млн грн, по выводам независимых экспертов.

Среди активов - роскошный жилой дом и шесть земельных участков в пгт Козин Обуховского района Киевской области на берегу Днепра. Дом оборудован качественной мебелью и бытовой техникой, а также собственным кинотеатром, тренажерным залом и массажным салоном.

Земельные участки расположены среди элитной частной застройки и могут использоваться как для строительства, так и для сельского хозяйства или садоводства.

Тендерные предложения принимаются до 27 августа 2025 года. Имущество было передано в управление АРМА на основании решения Шевченковского районного суда Киева. После избрания управляющих оно начнет приносить средства в Государственный бюджет Украины, работая на благо государства.

Большая приватизация: конфискованное предприятие, принадлежавшее российскому олигарху, ушло с аукциона за двойную цену13.08.25, 11:59 • 3502 просмотра

Степан Гафтко

Экономикаполитика
Киевская область
Днепр
Киев