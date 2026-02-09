Екстрадовану з Німеччини учасницю схеми з сурогатним материнством судитимуть у Києві

До суду скеровано обвинувальний акт щодо мешканки Харкова, яку екстрадували з Німеччини та обвинувачують в участі у злочинній організації, що вербувала жінок для комерційного сурогатного материнства з порушенням законодавства. Про це повідомляє київська міська прокуратура, передає УНН.

Деталі

За даними слідства, жінка працювала адміністраторкою медичної клініки та брала участь у вербуванні майбутніх сурогатних матерів, переважно з Харківської області. Жінок вводили в оману, запевняючи, що вони народжуватимуть дітей для бездітних подружніх пар, а їхня роль обмежується лише виношуванням і пологами.

Насправді вже після настання вагітності сурогатні матері дізнавалися, що виношують дітей для іноземців, зокрема одностатевих пар, що суперечить вимогам українського законодавства. Після пологів жінок змушували реєструвати новонароджених на власне ім’я та надавати згоду на вивезення дитини за кордон так званим батьком-іноземцем. У разі відмови їм погрожували невиплатою винагороди.

Дії обвинуваченої кваліфіковано за статтями про участь у злочинній організації, торгівлю людьми та вчинення злочину організованою групою. У грудні 2025 року її було екстрадовано з Німеччини, після чого матеріали справи скерували до суду.

У прокуратурі також повідомили, що в Оболонському районному суді Києва вже триває розгляд справи щодо одного з організаторів та двох учасників цієї злочинної організації. Ще троє підозрюваних перебувають у міжнародному розшуку, а щодо чотирьох інших учасників суди вже ухвалили обвинувальні вироки.

