Екстрадовану з Німеччини учасницю схеми з сурогатним материнством судитимуть у Києві

ukenru
Ексклюзив
16:18 • 3786 перегляди
Київ отримав 9 МВт резервних електропотужностей: що це дає місту та наскільки цього вистачить
Ексклюзив
15:20 • 7266 перегляди
Антидепресанти без міфів: що це за ліки, кому вони справді потрібні і чому їх не варто боятися
9 лютого, 08:22 • 19936 перегляди
Найближча ніч в Україні схоже завершить період "лютої холоднечі" - синоптик
9 лютого, 07:43 • 35573 перегляди
ЄС готується до насиченого дипломатичного тижня із зустріччю лідерів, Федоровим та Зеленським - Politico
8 лютого, 19:59 • 38724 перегляди
Тернувате - наше: українськи військові зачистили від окупантів село на Запорізькому напрямкуVideo
8 лютого, 17:37 • 55042 перегляди
У Києві сьогодні очікується запуск додаткових 9 МВт потужності - Шмигаль
8 лютого, 16:39 • 53085 перегляди
На Полтавщині стався землетрус магнітудою 3,0
Ексклюзив
8 лютого, 13:58 • 42426 перегляди
На порозі коридору затемнень: астропрогноз на 9-15 лютого
8 лютого, 12:29 • 40722 перегляди
Стрічка "2000 метрів до Андріївки" отримала нагороду Гільдії режисерів Америки
Ексклюзив
8 лютого, 10:00 • 27166 перегляди
Пожежа та штрафи: чим може обернутися заряджання електрокарів від домашньої розетки
Залізниця знову зазнала ворожих ударів, є затримки поїздів - Укрзалізниця9 лютого, 09:47 • 22412 перегляди
лавров не бачить "світлого майбутнього" для економічних зв'язків зі США - Reuters9 лютого, 10:16 • 6518 перегляди
НСЗУ знову уклала контракт зі скандальною клінікою "Одрекс": у чому ризики для пацієнтів12:30 • 16485 перегляди
Гнилі продукти для військових і мільйонні відкати: майор тилу бригади ДШВ отримав підозруVideo13:13 • 15729 перегляди
В Україні працює Defence City: перший резидент, податкові пільги та підводні камені 14:55 • 6632 перегляди
В Україні працює Defence City: перший резидент, податкові пільги та підводні камені 14:55 • 6646 перегляди
НСЗУ знову уклала контракт зі скандальною клінікою "Одрекс": у чому ризики для пацієнтів12:30 • 16490 перегляди
Квітковий символізм – як обрати букет із сенсом на День закоханихPhoto8 лютого, 07:00 • 59700 перегляди
День Святого Валентина без банальностей: оригінальні ідеї для подарунківPhoto7 лютого, 07:00 • 81104 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 97724 перегляди
Андрій Шевченко
Руслан Кравченко
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Денис Шмигаль
Україна
Сумська область
Італія
Франція
Сполучені Штати Америки
"Це мій гріх": Лілія Сандулеса розповіла про вагітність від Іво Бобула та аборт17:00 • 614 перегляди
"Мандалорець і Ґроґу" повертаються: Lucasfilm презентувала новий тизер під час СупербоулуVideo15:48 • 2324 перегляди
Penisgate на Олімпіаді-2026: на тлі розслідування WADA експерти розкрили ризики ін'єкцій гіалуронової кислоти у статеві органи15:11 • 3302 перегляди
Bad Bunny виступив на Супербоулі, Трамп назвав шоу "ляпасом країні"PhotoVideo9 лютого, 06:52 • 34493 перегляди
MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життюPhoto6 лютого, 17:59 • 38133 перегляди
Екстрадовану з Німеччини учасницю схеми з сурогатним материнством судитимуть у Києві

Київ • УНН

 • 48 перегляди

Мешканку Харкова, яка працювала адміністраторкою клініки, екстрадували з Німеччини та звинувачують в участі у злочинній організації. Вона вербувала жінок для комерційного сурогатного материнства, вводячи їх в оману щодо батьків новонароджених.

Екстрадовану з Німеччини учасницю схеми з сурогатним материнством судитимуть у Києві

До суду скеровано обвинувальний акт щодо мешканки Харкова, яку екстрадували з Німеччини та обвинувачують в участі у злочинній організації, що вербувала жінок для комерційного сурогатного материнства з порушенням законодавства. Про це повідомляє київська міська прокуратура, передає УНН.

Деталі

За даними слідства, жінка працювала адміністраторкою медичної клініки та брала участь у вербуванні майбутніх сурогатних матерів, переважно з Харківської області. Жінок вводили в оману, запевняючи, що вони народжуватимуть дітей для бездітних подружніх пар, а їхня роль обмежується лише виношуванням і пологами.

Насправді вже після настання вагітності сурогатні матері дізнавалися, що виношують дітей для іноземців, зокрема одностатевих пар, що суперечить вимогам українського законодавства. Після пологів жінок змушували реєструвати новонароджених на власне ім’я та надавати згоду на вивезення дитини за кордон так званим батьком-іноземцем. У разі відмови їм погрожували невиплатою винагороди.

Дії обвинуваченої кваліфіковано за статтями про участь у злочинній організації, торгівлю людьми та вчинення злочину організованою групою. У грудні 2025 року її було екстрадовано з Німеччини, після чого матеріали справи скерували до суду.

У прокуратурі також повідомили, що в Оболонському районному суді Києва вже триває розгляд справи щодо одного з організаторів та двох учасників цієї злочинної організації. Ще троє підозрюваних перебувають у міжнародному розшуку, а щодо чотирьох інших учасників суди вже ухвалили обвинувальні вироки.

Нагадаємо, на Київщині вихователька дитячого будинку сімейного типу підозрюється у знущанні з п'ятьох дітей, обмежуючи їх у їжі, воді та меддопомозі. Постраждалих дітей влаштовано до нового дитбудинку, а виховательці загрожує до 15 років ув'язнення.

Андрій Тимощенков

СуспільствоКримінал та НП
Шлюб
Державний кордон України
Німеччина
Україна
Київ
Харків