Экстрадированную из Германии участницу схемы с суррогатным материнством будут судить в Киеве

В суд направлен обвинительный акт в отношении жительницы Харькова, которую экстрадировали из Германии и обвиняют в участии в преступной организации, вербовавшей женщин для коммерческого суррогатного материнства с нарушением законодательства. Об этом сообщает киевская городская прокуратура, передает УНН.

Детали

По данным следствия, женщина работала администратором медицинской клиники и участвовала в вербовке будущих суррогатных матерей, преимущественно из Харьковской области. Женщин вводили в заблуждение, уверяя, что они будут рожать детей для бездетных супружеских пар, а их роль ограничивается лишь вынашиванием и родами.

На самом деле уже после наступления беременности суррогатные матери узнавали, что вынашивают детей для иностранцев, в частности однополых пар, что противоречит требованиям украинского законодательства. После родов женщин заставляли регистрировать новорожденных на собственное имя и давать согласие на вывоз ребенка за границу так называемым отцом-иностранцем. В случае отказа им угрожали невыплатой вознаграждения.

Действия обвиняемой квалифицированы по статьям об участии в преступной организации, торговле людьми и совершении преступления организованной группой. В декабре 2025 года она была экстрадирована из Германии, после чего материалы дела направили в суд.

В прокуратуре также сообщили, что в Оболонском районном суде Киева уже идет рассмотрение дела в отношении одного из организаторов и двух участников этой преступной организации. Еще трое подозреваемых находятся в международном розыске, а в отношении четырех других участников суды уже вынесли обвинительные приговоры.

