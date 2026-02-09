Экстрадированную из Германии участницу схемы с суррогатным материнством будут судить в Киеве

$43.050.09
50.760.13
ukenru
Эксклюзив
16:18 • 4426 просмотра
Киев получил 9 МВт резервных электромощностей: что это дает городу и насколько этого хватит
Эксклюзив
15:20 • 8430 просмотра
Антидепрессанты без мифов: что это за лекарства, кому они действительно нужны и почему их не стоит бояться
9 февраля, 08:22 • 20606 просмотра
Ближайшая ночь в Украине похоже завершит период "лютой стужи" - синоптик
9 февраля, 07:43 • 36331 просмотра
ЕС готовится к насыщенной дипломатической неделе со встречей лидеров, Федоровым и Зеленским - Politico
8 февраля, 19:59 • 39168 просмотра
Терноватое - наше: украинские военные зачистили от оккупантов село на Запорожском направленииVideo
8 февраля, 17:37 • 55347 просмотра
В Киеве сегодня ожидается запуск дополнительных 9 МВт мощности - Шмыгаль
8 февраля, 16:39 • 53287 просмотра
На Полтавщине произошло землетрясение магнитудой 3,0
Эксклюзив
8 февраля, 13:58 • 42514 просмотра
На пороге коридора затмений: астропрогноз на 9-15 февраля
8 февраля, 12:29 • 40803 просмотра
Лента "2000 метров до Андреевки" получила награду Гильдии режиссеров Америки
Эксклюзив
8 февраля, 10:00 • 27203 просмотра
Пожар и штрафы: чем может обернуться зарядка электрокаров от домашней розетки
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−12°
0.7м/с
76%
754мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Железная дорога снова подверглась вражеским ударам, есть задержки поездов - Укрзализныця9 февраля, 09:47 • 22777 просмотра
лавров не видит "светлого будущего" для экономических связей с США - Reuters9 февраля, 10:16 • 7350 просмотра
НСЗУ снова заключила контракт со скандальной клиникой "Одрекс": в чем риски для пациентов12:30 • 17124 просмотра
Гнилые продукты для военных и миллионные откаты: майор тыла бригады ДШВ получил подозрениеVideo13:13 • 16974 просмотра
В Украине работает Defence City: первый резидент, налоговые льготы и подводные камни14:55 • 7782 просмотра
публикации
В Украине работает Defence City: первый резидент, налоговые льготы и подводные камни14:55 • 7804 просмотра
НСЗУ снова заключила контракт со скандальной клиникой "Одрекс": в чем риски для пациентов12:30 • 17139 просмотра
Цветочный символизм – как выбрать букет со смыслом на День влюбленныхPhoto8 февраля, 07:00 • 60039 просмотра
День святого Валентина без банальностей: оригинальные идеи для подарковPhoto7 февраля, 07:00 • 81451 просмотра
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
Эксклюзив
6 февраля, 14:41 • 98034 просмотра
Актуальные люди
Андрей Шевченко
Руслан Кравченко
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Денис Шмыгаль
Актуальные места
Украина
Германия
Италия
Соединённые Штаты
Сумская область
Реклама
УНН Lite
"Это мой грех": Лилия Сандулеса рассказала о беременности от Иво Бобула и аборте17:00 • 1260 просмотра
"Мандалорец и Грогу" возвращаются: Lucasfilm представила новый тизер во время СупербоулаVideo15:48 • 2722 просмотра
Penisgate на Олимпиаде-2026: на фоне расследования WADA эксперты раскрыли риски инъекций гиалуроновой кислоты в половые органы15:11 • 3738 просмотра
Bad Bunny выступил на Супербоуле, Трамп назвал шоу "пощечиной стране"PhotoVideo9 февраля, 06:52 • 34768 просмотра
МАЙОРОВА рассказала о быстрорастущем новообразовании в груди: певица уверяет — доброкачественное и без угрозы жизниPhoto6 февраля, 17:59 • 38310 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Хранитель
Фильм

Экстрадированную из Германии участницу схемы с суррогатным материнством будут судить в Киеве

Киев • УНН

 • 390 просмотра

Жительницу Харькова, работавшую администратором клиники, экстрадировали из Германии и обвиняют в участии в преступной организации. Она вербовала женщин для коммерческого суррогатного материнства, вводя их в заблуждение относительно родителей новорожденных.

Экстрадированную из Германии участницу схемы с суррогатным материнством будут судить в Киеве

В суд направлен обвинительный акт в отношении жительницы Харькова, которую экстрадировали из Германии и обвиняют в участии в преступной организации, вербовавшей женщин для коммерческого суррогатного материнства с нарушением законодательства. Об этом сообщает киевская городская прокуратура, передает УНН.

Детали

По данным следствия, женщина работала администратором медицинской клиники и участвовала в вербовке будущих суррогатных матерей, преимущественно из Харьковской области. Женщин вводили в заблуждение, уверяя, что они будут рожать детей для бездетных супружеских пар, а их роль ограничивается лишь вынашиванием и родами.

На самом деле уже после наступления беременности суррогатные матери узнавали, что вынашивают детей для иностранцев, в частности однополых пар, что противоречит требованиям украинского законодательства. После родов женщин заставляли регистрировать новорожденных на собственное имя и давать согласие на вывоз ребенка за границу так называемым отцом-иностранцем. В случае отказа им угрожали невыплатой вознаграждения.

Действия обвиняемой квалифицированы по статьям об участии в преступной организации, торговле людьми и совершении преступления организованной группой. В декабре 2025 года она была экстрадирована из Германии, после чего материалы дела направили в суд.

В прокуратуре также сообщили, что в Оболонском районном суде Киева уже идет рассмотрение дела в отношении одного из организаторов и двух участников этой преступной организации. Еще трое подозреваемых находятся в международном розыске, а в отношении четырех других участников суды уже вынесли обвинительные приговоры.

Напомним, в Киевской области воспитательница детского дома семейного типа подозревается в издевательстве над пятью детьми, ограничивая их в еде, воде и медпомощи. Пострадавшие дети устроены в новый детдом, а воспитательнице грозит до 15 лет тюрьмы.

Андрей Тимощенков

ОбществоКриминал и ЧП
Брак
Государственная граница Украины
Германия
Украина
Киев
Харьков