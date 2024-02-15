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Експорт українського зерна торік зріс на 16%, найбільше імпортували Іспанія, Китай та Румунія - аналіз

Експорт українського зерна торік зріс на 16%, найбільше імпортували Іспанія, Китай та Румунія - аналіз

Київ • УНН

 • 72743 перегляди

Український експорт зерна зріс на 16% у 2023 році до 44,8 млн тонн, при цьому ЄС залишається головним напрямком для експорту

Експорт українського збіжжя у 2023 році сягнув 44,8 млн т, що на 16% перевищило показник 2022 року, при цьому тривало посилення європейського вектора - експорт знову здійснювався переважно до країн ЄС, повідомили в Інституті аграрної економіки, пише УНН.

Деталі

"Минулого року на зарубіжні ринки було вивезено 44,8 млн т українського збіжжя, що на 16% перевищило показник 2022 року", - ідеться у повідомленні.

Як зазначається, протилежна тенденція спостерігалась торік стосовно виручки від експорту зерна. "2023 року вона становила 8,3 млрд дол. США, зменшившись на 9%. Тобто, експортні ціни для України відобразили ситуацію на глобальному ринку, адже Індекс цін ФАО на зернові культури в 2023 році знизився більш ніж на 15%", - зазначив заступник директора Інституту, академік НААН Микола Пугачов.

За його словами, попри триваючу війну, активні бойові дії та цілеспрямовані обстріли портової інфраструктури, у порівнянні з 2022 роком фіксувалось збільшення кількісних обсягів поставок основних товарних позицій продукції цієї групи.

Як зазначається, кукурудзи експортовано 26,4 млн т – майже на 6% більше показника 2022 року; обсяги експорту пшениці становили 16,2 млн т. Це на 44% більше, ніж за рік до цього; продажі ячменю на зовнішні ринки у 2023 році зросли на 1% і становили 2,2 млн т.

"Найбільшими покупцями українського зерна у минулому році традиційно стали представники Європейського Союзу, Азії та Африки. При цьому торік експорт знову здійснювався переважно до країн ЄС", - повідомили в Інституті.

2023 року рейтинг найбільших імпортерів українського збіжжя із часткою у 17,1% вартості експорту цієї товарної групи, як зазначається, очолила ІспаніяКитай минулого року знову став другим у рейтингу з часткою у 13,9%. Румунія, яка 2022 року була першою в рейтингу найбільших імпортерів українського збіжжя, 2023 року забезпечила собі третє місце  із часткою у 12,5%, вказали в Інституті.

Сукупно ці 3 держави – лідери рейтингу основних імпортерів сформували близько 44% вартісного обсягу усіх закупівель зернопродукції в Україні, зазначили в установі.

Також вказано, що почавши свою роботу в серпні 2023 року українським морський коридор з доволі незначних обсягів експорту поступово розширював свої потужності. "Це дало змогу, зокрема, забезпечити загальний експорт продукції сільського господарства в кількості 7,7 млн т як в грудні 2023 року, так і в січні 2024 року", - зазначається у повідомленні. Найголовніше, що Україна досягає таких результатів власними силами, підсумував Пугачов.

Зовнішня торгівля України у січні пішла в мінус на 1,7 млрд доларів14.02.24, 15:19 • 24637 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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