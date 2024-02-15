Экспорт украинского зерна в прошлом году вырос на 16%, больше всего импортировали Испания, Китай и Румыния - анализ

Экспорт украинского зерна в 2023 году достиг 44,8 млн т, что на 16% превысило показатель 2022 года, при этом продолжалось усиление европейского вектора - экспорт снова осуществлялся преимущественно в страны ЕС, сообщили в Институте аграрной экономики, пишет УНН.

Детали

"В прошлом году на зарубежные рынки было вывезено 44,8 млн т украинского зерна, что на 16% превысило показатель 2022 года", - говорится в сообщении.

Как отмечается, противоположная тенденция наблюдалась в прошлом году относительно выручки от экспорта зерна. "В 2023 году она составила 8,3 млрд долл. США, уменьшившись на 9%. То есть, экспортные цены для Украины отразили ситуацию на глобальном рынке, ведь Индекс цен ФАО на зерновые культуры в 2023 году снизился более чем на 15%", - отметил заместитель директора Института, академик НААН Николай Пугачев.

По его словам, несмотря на продолжающуюся войну, активные боевые действия и целенаправленные обстрелы портовой инфраструктуры, по сравнению с 2022 годом фиксировалось увеличение количественных объемов поставок основных товарных позиций продукции этой группы.

Как отмечается, кукурузы экспортировано 26,4 млн т - почти на 6% больше показателя 2022 года; объемы экспорта пшеницы составили 16,2 млн т. Это на 44% больше, чем за год до этого; продажи ячменя на внешние рынки в 2023 году выросли на 1% и составили 2,2 млн т.

"Крупнейшими покупателями украинского зерна в прошлом году традиционно стали представители Европейского Союза, Азии и Африки. При этом в прошлом году экспорт снова осуществлялся преимущественно в страны ЕС", - сообщили в Институте.

В 2023 году рейтинг крупнейших импортеров украинского зерна с долей в 17,1% стоимости экспорта этой товарной группы, как отмечается, возглавила Испания. Китай в прошлом году снова стал вторым в рейтинге с долей в 13,9%. Румыния, которая в 2022 году была первой в рейтинге крупнейших импортеров украинского зерна, в 2023 году обеспечила себе третье место с долей в 12,5%, указали в Институте.

Совокупно эти 3 государства - лидеры рейтинга основных импортеров сформировали около 44% стоимостного объема всех закупок зернопродукции в Украине, отметили в учреждении.

Также указано, что начав свою работу в августе 2023 года украинский морской коридор с довольно незначительных объемов экспорта постепенно расширял свои мощности. "Это позволило, в частности, обеспечить общий экспорт продукции сельского хозяйства в количестве 7,7 млн т как в декабре 2023 года, так и в январе 2024 года", - отмечается в сообщении. Самое главное, что Украина достигает таких результатов собственными силами, подытожил Пугачев.

Внешняя торговля Украины в январе ушла в минус на 1,7 млрд долларов