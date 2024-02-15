Экспорт украинского зерна в прошлом году вырос на 16%, больше всего импортировали Испания, Китай и Румыния - анализ

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На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко
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На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко

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Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат
14.02.24  •  163009 просмотра

Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат

Эксклюзив
Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина
14.02.24  •  197497 просмотра

Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина

Эксклюзив
Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу
14.02.24  •  169845 просмотра

Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу

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Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт
14.02.24  •  168585 просмотра

Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт

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Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"
13.02.24  •  194421 просмотра

Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"

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ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист
12.02.24  •  237981 просмотра

ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист

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Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ
12.02.24  •  242488 просмотра

Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ

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Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля
12.02.24  •  227858 просмотра

Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля

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Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог
09.02.24  •  326454 просмотра

Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Экспорт украинского зерна в прошлом году вырос на 16%, больше всего импортировали Испания, Китай и Румыния - анализ

Украинский экспорт зерна вырос на 16% в 2023 году до 44,8 млн тонн, при этом ЕС остается главным направлением для экспорта.

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Экспорт украинского зерна в прошлом году вырос на 16%, больше всего импортировали Испания, Китай и Румыния - анализ

Топливо в ближайшее время может вырасти в цене на 2 грн за литр - эксперт

По словам эксперта топливного рынка, цены на топливо в Украине могут вырасти на 2 гривны за литр в ближайшие 2-3 недели, если мировая ситуация не изменится.

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Airbus объявил о разработке новых моделей самолетов: один из них будет оснащен водородом

Airbus объявил о планах заменить семейство A320 новыми моделями самолетов, работающих на водороде и устойчивом топливе, к середине 2030-х годов.

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Airbus объявил о разработке новых моделей самолетов: один из них будет оснащен водородом

Премьеры Украины и Польши обсудили ситуацию на границе. Шмыгаль предложил Туску найти решение

Премьер-министр Шмыгаль и его польский коллега Туск обсудили поиск решения для поддержки украинских фермеров на границе без ущерба для польских фермеров.

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Премьеры Украины и Польши обсудили ситуацию на границе. Шмыгаль предложил Туску найти решение

Названы самые популярные в январе электромобили в Украине

В январе 2023 года автопарк Украины пополнился более 3 500 электромобилями, а Volkswagen ID. 4 стал самой популярной новой моделью электромобиля во всех регионах, кроме Одесской области.

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Названы самые популярные в январе электромобили в Украине

В Донецкой области во время боевого задания погиб мастер спорта Украины по дзюдо Станислав Гуленков

22-летний украинский чемпион по дзюдо погиб в бою, защищая Украину от российских оккупантов вблизи села Новокалиново в Донецкой области.

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В Донецкой области во время боевого задания погиб мастер спорта Украины по дзюдо Станислав Гуленков

Трамп проталкивает помощь Украине как кредит - Bloomberg

Бывший президент США Дональд Трамп проталкивает помощь Украине как кредит.

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Трамп проталкивает помощь Украине как кредит - Bloomberg

В Украине увеличилась доля тех, кто считает, что страна идет в неправильном направлении - КМИС

Согласно новому опросу, доля украинцев, которые считают, что дела в стране развиваются в неправильном направлении, выросла с 32% в декабре 2023 года до 46% в феврале 2024 года.

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В Украине увеличилась доля тех, кто считает, что страна идет в неправильном направлении - КМИС

Часть сотрудников СБУ, которые причастны к слежке за Bihus.Info, отправили в зону боевых действий

Сотрудников Департамента защиты нацгосударственности, причастных к слежке за командой журналистов Bihus. Info, отправили в зону боевых действий

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Часть сотрудников СБУ, которые причастны к слежке за Bihus.Info, отправили в зону боевых действий

Пентагон объявил об успешном запуске шести спутников слежения гиперзвукового и баллистического оружия

Пентагон объявил об успешном запуске шести спутников, которые будут отслеживать гиперзвуковые и баллистические ракеты и станут частью системы слежения за истребителями.

Анонсы •   •  9022 просмотра
Пентагон объявил об успешном запуске шести спутников слежения гиперзвукового и баллистического оружия