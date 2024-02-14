Внешняя торговля Украины в январе ушла в минус на 1,7 млрд долларов

Дефицит внешней торговли товарами Украины в январе этого года составил 1,7 млрд долл., что соответствует прошлогоднему за аналогичный месяц. Об этом свидетельствуют обнародованные в среду данные Гостаможслужбы, передает УНН.

Детали

Как сообщается, за январь 2024 года товарооборот составил $8,5 млрд. Это на 7% больше аналогичного периода 2023 года.

В течение января 2024 года в Украину импортировали товаров на сумму $5,1 млрд, а экспортировали - на сумму $3,4 млрд.

Страны, из которых больше всего импортировали товаров в Украину: Китай - $1,1 млрд, Польша - $568 млн и Германия - $388 млн.

Экспортировали из Украины больше всего в Польшу - на $334 млн, Испанию - на $322 млн, Китай - на $305 млн.

В общих объемах ввезенных в январе 2024 года товаров 67% составляли следующие категории товаров:

- машины, оборудование и транспорт - $1,9 млрд

- продукция химической промышленности - $868 млн

- продовольственные товары - $659 млн

В тройку самых экспортируемых из Украины товаров вошли:

- продовольственные товары - $2,2 млрд

- металлы и изделия из них - $362 млн

- минеральные продукты - $312 млн.

Внешняя торговля Украины ушла в минус на 22 миллиарда долларов