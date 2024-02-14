Внешняя торговля Украины в январе ушла в минус на 1,7 млрд долларов

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Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу

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Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт
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Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт

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Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"
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ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист
12.02.24  •  194657 просмотра

ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист

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Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ
12.02.24  •  218276 просмотра

Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ

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Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля
12.02.24  •  212708 просмотра

Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля

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Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог
09.02.24  •  315076 просмотра

Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог

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Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности
09.02.24  •  355497 просмотра

Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности

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09.02.24  •  286361 просмотра

Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты

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Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений
08.02.24  •  309724 просмотра

Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений

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В январе 2024 года дефицит внешней торговли Украины остался на уровне $1,7 млрд, как и в январе 2023 года, поскольку импорт превысил экспорт, несмотря на рост общего объема торговли на 7%.

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Суд Сербии вернул дело экс-генерала СБУ Наумова на новое рассмотрение

Апелляционный суд Сербии отменил приговор бывшему генералу СБУ Андрею Наумову, которым он был приговорен к одному году заключения, и вернул дело на повторное рассмотрение в суд низшей инстанции в Нише.

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Радары в Молдове не могут обнаружить современные беспилотники "шахид", которые россия запускает по Украине.

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Министр обороны Британии об уничтожении российского "цезаря куникова": "Украина может выиграть эту войну благодаря нашему финансированию"

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Суд снова перенес рассмотрение апелляции на меру пресечения Роману Гринкевичу

Представитель путина опроверг готовность кремля заморозить войну рф против Украины

Представитель Путина отрицает, что кремль готов заморозить войну россии в Украине.

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Херсон подвергся очередному удару рф: ранена женщина

60-летняя женщина была ранена, когда российские войска обстреляли Херсон.

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Херсон подвергся очередному удару рф: ранена женщина