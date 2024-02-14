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Зовнішня торгівля України у січні пішла в мінус на 1,7 млрд доларів

Зовнішня торгівля України у січні пішла в мінус на 1,7 млрд доларів

Київ • УНН

 • 24637 перегляди

У січні 2024 року дефіцит зовнішньої торгівлі України залишився на рівні $1,7 млрд, як і в січні 2023 року, оскільки імпорт перевищив експорт, попри на зростання загального обсягу торгівлі на 7%.

Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами України в січні цього року становив 1,7 млрд дол., що відповідає торішньому за аналогічний місяць. Про це свідчать оприлюднені у середу дані Держмитслужби, передає УНН.

Деталі

Як повідомляється, за січень 2024 року товарообіг становив $8,5 млрд. Це на 7% більше за аналогічний період 2023 року.

Так, протягом січня 2024 року в Україну імпортували товарів на суму $5,1 млрд, а експортували – на суму $3,4 млрд.

Країни, з яких найбільше імпортували товарів до України: Китай — $1,1 млрд, Польща — $568 млн і Німеччина — $388 млн.

Експортували з України найбільше до Польщі — на $334 млн, Іспанії — на $322 млн, Китаю — на $305 млн.  

У загальних обсягах ввезених у січні 2024 року товарів 67% становили такі категорії товарів: 

• машини, устаткування та транспорт — $1,9 млрд  

• продукція хімічної промисловості — $868 млн  

• продовольчі товари  — $659 млн

До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли: 

• продовольчі товари — $2,2 млрд  

• метали та вироби з них — $362 млн

• мінеральні продукти — $312 млн.

Зовнішня торгівля України пішла в мінус на 22 мільярди доларів10.11.23, 16:18 • 16156 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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