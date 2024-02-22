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Експерти пояснили, чому Одещина стала улюбленим місцем візитів міжнародних делегацій

Київ • УНН

 • 25554 перегляди

Одеська область стала улюбленим місцем для міжнародних делегацій завдяки розвиненій інфраструктурі для прийому іноземних гостей, економічному та історичному значенню, а також представництву інтересів різних країн у Чорноморському регіоні.

Експерти пояснили, чому Одещина стала улюбленим місцем візитів міжнародних делегацій

Міжнародні делегації з усього світу ледь не щотижня відвідують Одещину. За минулий рік - більше 100 візитів, серед яких американський дипломат Курт Волкер, Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді, голова МЗС Британії Девід Кемерон. УНН поцікавився в експертів, чим Одещина приваблює іноземних партнерів.

Деталі

Одеса – одне з ключових міст, відвідуваних міжнародними делегаціями, констатував політолог Володимир Фесенко.

"Традиційно найбільш відвідуваними є Київ, Харків, Дніпро, Львів і Одеса. Думаю, що частково це пов’язано з тим, що деякі поїздки здійснюються з подачі президента. Частково це пов’язано з тим, що регіон знаходиться не далеко від зони бойових дій, і в той же час це тил. Одеса - місто, яке дає можливість оцінити ситуацію на півдні України, де є інфраструктура для розміщення закордонних делегацій, куди простіше дістатися, ніж, наприклад, в Дніпро", - зазначив він.

Експерт також назвав Одещину традиційно перспективним регіоном, де представлені інтереси різних країн.

"Це Чорноморський регіон. Традиційно Одеса була столицею українського Причорномор’я. А ще - там є різні етнічні групи країн східної Європи. Ну і Одеса - одне з українських міст, яке найбільш відоме в Європі і в світі. Тобто, присутні економічний, інфраструктурний і історико-політичний чинники", - зазначив він.

Думку колеги розділяє політолог Ярослав Божко. Одещина цікава своєю зовнішньоекономічною та інвестиційною політикою, каже експерт.

"Дуже часто візити на регіональному рівні пов’язані з торгівельною політикою. Це можуть бути візити представників країн, які активно ведуть морську політику, або межують з Одещиною. Як правило, візит дипломата регіонального рівня тією чи іншою мірою пов’язується зі специфікою міста, яке він відвідує. Також дипломати відвідують той чи інший регіон через давні знайомства. Можливо, з кимось з представників влади. Тому, якщо дипломат розуміє, що сам регіон цікавий, і якщо він розуміє, що планується достойного рівня захід – він туди поїде", - коментує він.

Нагадаємо, вчора на Одещині американський дипломат Курт Волкер зустрівся з головою Одеської обладміністрації Олегом Кіпером. Говорили про допомогу у наданні систем ПВО, розмінування Чорного моря та вільне судноплавство. 

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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