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Эксперты объяснили, почему Одесская область стала излюбленным местом визитов международных делегаций

Эксперты объяснили, почему Одесская область стала излюбленным местом визитов международных делегаций

Киев  •  УНН

22 февраля 2024, 08:55  •  1846 просмотра

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Одесская область стала излюбленным местом для международных делегаций благодаря развитой инфраструктуре для приема иностранных гостей, экономическому и историческому значению, а также представительству интересов разных стран в Черноморском регионе.

Международные делегации со всего мира едва ли не каждую неделю посещают Одесщину. За прошлый год - более 100 визитов, среди которых американский дипломат Курт Волкер, Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди, глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон. УНН поинтересовался у экспертов, чем Одесская область привлекает иностранных партнеров.

Детали

Одесса - один из ключевых городов, посещаемых международными делегациями, констатировал политолог Владимир Фесенко.

"Традиционно наиболее посещаемыми являются Киев, Харьков, Днепр, Львов и Одесса. Думаю, что частично это связано с тем, что некоторые поездки осуществляются с подачи президента. Частично это связано с тем, что регион находится не далеко от зоны боевых действий, и в то же время это тыл. Одесса - город, который дает возможность оценить ситуацию на юге Украины, где есть инфраструктура для размещения иностранных делегаций, куда проще добраться, чем, например, в Днепр", - отметил он.

Эксперт также назвал Одесскую область традиционно перспективным регионом, где представлены интересы разных стран.

"Это Черноморский регион. Традиционно Одесса была столицей украинского Причерноморья. А еще - там есть разные этнические группы стран восточной Европы. Ну и Одесса - один из украинских городов, который наиболее известен в Европе и в мире. То есть, присутствуют экономический, инфраструктурный и историко-политический факторы", - отметил он.

Мнение коллеги разделяет политолог Ярослав Божко. Одесская область интересна своей внешнеэкономической и инвестиционной политикой, говорит эксперт.

"Очень часто визиты на региональном уровне связаны с торговой политикой. Это могут быть визиты представителей стран, которые активно ведут морскую политику, или граничат с Одесской областью. Как правило, визит дипломата регионального уровня в той или иной степени связывается со спецификой города, который он посещает. Также дипломаты посещают тот или иной регион из-за давних знакомств. Возможно, с кем-то из представителей власти. Поэтому, если дипломат понимает, что сам регион интересен, и если он понимает, что планируется достойного уровня мероприятие - он туда поедет", - комментирует он.

Напомним, вчера в Одесской области американский дипломат Курт Волкер встретился с главой Одесской обладминистрации Олегом Кипером. Говорили о помощи в предоставлении систем ПВО, разминировании Черного моря и свободном судоходстве. 

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ОбществоУНН-Одесса
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chyornoe-moreЧерное море
lvovЛьвов
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Експерти пояснили, чому Одещина стала улюбленим місцем візитів міжнародних делегацій
Experts explain why Odesa region has become a favorite destination for international delegations
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Эксперты объяснили, почему Одесская область стала излюбленным местом визитов международных делегаций

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