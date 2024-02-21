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Прямая помощь в предоставлении средств ПВО для Одесской области, разминирование акватории Черного моря и свободное судоходство: о чем говорил Кипер с Волкером

Прямая помощь в предоставлении средств ПВО для Одесской области, разминирование акватории Черного моря и свободное судоходство: о чем говорил Кипер с Волкером

Киев  •  УНН

21 февраля 2024, 11:57  •  3076 просмотра

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Председатель Одесской областной государственной администрации встретился с бывшим специальным представителем Государственного департамента США по вопросам Украины, чтобы обсудить прямую помощь в предоставлении средств противовоздушной обороны для Одесской области, разминировании Черного моря и обеспечении свободного судоходства.

Глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер встретился с экс-специальным представителем Госдепартамента США по вопросам Украины Куртом Волкером, передает УНН

Господин Волкер в течение двух лет был Специальным представителем Госдепартамента США по вопросам Украины. Сейчас же продолжает быть другом нашего государства и лоббировать жизненно важные для нас вопросы. Самое главное для нас сейчас - это защита наших людей и экономики, а это означает усиление ПВО и обеспечение полноценной работы портов. Прежде всего, рассчитываем на помощь в этих направлениях

- пишет Кипер.

Дополнение

Одесщина стала эпицентром международных встреч. В прошлом году регион посетило более 100 делегаций. Так, в декабре Одесскую область посетил специальный уполномоченный МИД Греции по вопросам Украины Спиридон Ламбридис и генеральный консул Греческой Республики в Одессе Димитриос Дохтсис. Оба осудили российские атаки и заявили о готовности греческой стороны присоединиться к восстановлению Одесской области в послевоенное время.

В том же месяце Кипер встретился со шведскими официальными лицами, чтобы обсудить продолжающиеся атаки россии и заручиться дальнейшей поддержкой региональной безопасности. В результате проведенной встречи Одесская область ожидает от шведской стороны помощь в укреплении безопасности региона.

В ноябре Одессу посетил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон. Во время визита Кэмерон ознакомился с последствиями российского терроризма, нацеленного на украинское зерно, портовую гражданскую инфраструктуру и памятники архитектуры Одессы.

Лилия Подоляк

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odessaОдесса
Пряма допомога у наданні засобів ППО для Одещини, розмінування акваторії Чорного моря та вільне судноплавство: про що говорив Кіпер з Волкером
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