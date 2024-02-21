Пряма допомога у наданні засобів ППО для Одещини, розмінування акваторії Чорного моря та вільне судноплавство: про що говорив Кіпер з Волкером
Київ • УНН
Голова Одеської обласної державної адміністрації зустрівся з колишнім спеціальним представником Державного департаменту США з питань України, щоб обговорити пряму допомогу в наданні засобів протиповітряної оборони для Одеської області, розмінуванні Чорного моря та забезпеченні вільного судноплавства.
Очільник Одеської облдержадміністрації Олег Кіпер зустрівся з екс-спеціальним представником Держдепартаменту США з питань України Куртом Волкером, передає УНН.
Пан Волкер протягом двох років був Спеціальним представником Держдепартаменту США з питань України. Нині ж продовжує бути другом нашої держави та лобіювати життєво важливі для нас питання. Найголовніше для нас зараз - це захист наших людей та економіки, а це означає посилення ППО та забезпечення повноцінної роботи портів. Перш за все, розраховуємо на допомогу в цих напрямках
Доповнення
Одещина стала епіцентром міжнародних зустрічей. Торік регіон відвідало понад 100 делегацій. Так, у грудні Одеську область відвідав спеціальний уповноважений МЗС Греції з питань України Спиридон Ламбрідіс та генеральний консул Грецької Республіки в Одесі Дімітріос Дохтсіс. Обидва засудили російські атаки та заявили про готовність грецької сторони долучитися до відбудови Одещини у повоєнний час.
Того ж місяця Кіпер зустрівся зі шведськими офіційними особами, щоб обговорити триваючі атаки росії і заручитися подальшою підтримкою регіональної безпеки. У результаті проведеної зустрічі Одещина очікує від шведської сторони допомогу у зміцненні безпеки регіону.
У листопаді Одесу відвідав мініст закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон. Під час візиту Кемерон ознайомився з наслідками російського тероризму, націленого на українське зерно, портову цивільну інфраструктуру та пам’ятки архітектури Одеси.