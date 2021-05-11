Експерти про темпи вакцинації від COVID-19 в Україні: нарощення темпів залежить від поставок вакцин

Деталі

Так, лікар-іфекціоніст Лариса Мороз пояснює, що першочергово обсяги вакцинування залежать як раз від поставок від виробників, з чим відбуваються затримки по всьому світу.

"Все залежить від поставок вакцин. Ростуть темпи, коли є вакцина. Немає вакцини – логічно, що падають. Заслуга МОЗ у тому, що вони змогли законтрактувати вакцину", - вважає лікарка.

Своєю чергою, директор Інституту біохімії Національної академії наук України та глава комісії з біобезпеки та біологічного захисту при РНБО Сергій Комісаренко наголошує, що темпи вакцинації задовільні, але їх варто ще нарощувати.

"70 тисяч щеплень на добу – це дуже непогано, але, звичайно, нам потрібно виходити на 200 тисяч на добу, а може і більше. Те, що темпи вакцинації зросли, можна оцінити позитивно, адже нам потрібно вакцинувати якомога більше людей і якомога швидше. Тому висновок тільки позитивний, дуже добре рухається", - зауважив Комісаренко.

Доповнення

Відзначимо, що за словами міністра охорони здоров’я Максима Степанова, потужності української медичної системи наразі розраховані на 10 млн щеплень на місяць.

Разом із тим, за словами міністра Степанова, враховуючи дефіцит вакцин від COVID-19 у всьому світі, постійно відбуваються зриви поставок, що сповільнює темпи вакцинації повсюдно.

В Україні вже понад 865 тисяч людей отримали щонайменше одну дозу вакцини від COVID-19.

Раніше Степанов повідомляв, що Україна вже гарантовано повинна отримати до кінця 2021 року 42 млн доз вакцин від COVID-19. Цього вистачає для того, щоб щепити більшу кількість дорослого населення України та досягти ковідного колективного імунітету.