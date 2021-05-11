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Вакцинованих від COVID-19 українців уже 865 тисяч

Вакцинованих від COVID-19 українців уже 865 тисяч

Київ • УНН

 • 13355 перегляди

КИЇВ. 11 травня. УНН. В Україні вже понад 865 тисяч людей отримали щонайменше одну дозу вакцини від COVID-19, повний курс вакцинації пройшли близько 700 людей. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.

Цитата:

"865 590 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 865 588 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 695 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном)", - йдеться у повідомленні.

Деталі

За минулу добу 2 194 людини щеплено проти COVID-19 в Україні, зменшення кількості прививок на вихідних. При цьому є чотири регіони, де 10 травня щеплення не проводилися. Загалом щеплення проводилось 25 мобільними бригадами з імунізації та 55 пунктами щеплення.

При цьому станом на 10 травня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 531 754 людини.

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:

  • місто Київ – 98 випадків/ 0 щеплень;
  • Вінницька область – 39 випадків/ 0 щеплень;
  • Волинська область – 105 випадків/ 52 щеплення;
  • Дніпропетровська область – 191 випадок/ 452 щеплення;
  • Донецька область – 325 випадків/ 10 щеплень;
  • Житомирська область – 16 випадків/ 54 щеплення;
  • Закарпатська – 43 випадки/ 93 щеплення;
  • Запорізька область – 169 випадків/ 24 щеплення;
  • Івано-Франківська область – 31 випадок/ 20 щеплень;
  • Київська область – 76 випадків/ 50 щеплень;
  • Кіровоградська область – 67 випадків/ 156 щеплень;
  • Луганська область – 15 випадків/ 0 щеплень;
  • Львівська область – 50 випадків/ 592 щеплення;
  • Миколаївська область – 132 випадки/ 107 щеплень;
  • Одеська область – 86 випадків/ 90 щеплень;
  • Полтавська область – 97 випадків/ 74 щеплення;
  • Рівненська область – 76 випадків/ 40 щеплень;
  • Сумська область – 51 випадок/ 66 щеплень;
  • Тернопільська область – 62 випадки/ 80 щеплень;
  • Харківська область – 213 випадків/ 103 щеплення;
  • Херсонська область – 38 випадків/ 0 щеплень;
  • Хмельницька область – 0 випадків/ 20 щеплень;
  • Черкаська область – 128 випадків/ 11 щеплень;
  • Чернівецька область – 63 випадки/ 30 щеплень;
  • Чернігівська область – 37 випадків/ 70 щеплень.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Доповнення

В Україні зафіксовано вже 2,124 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 10 травня, - 2,2 тисячі, традиційне зменшення кількості випадків на вихідних. Одужалих за добу майже в чотири рази більше, ніж захворілих. Госпіталізовано за минулу добу 1 084 особи.

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