Вакцинованих від COVID-19 українців уже 865 тисяч

Цитата:

"865 590 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 865 588 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 695 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном)", - йдеться у повідомленні.

Деталі

За минулу добу 2 194 людини щеплено проти COVID-19 в Україні, зменшення кількості прививок на вихідних. При цьому є чотири регіони, де 10 травня щеплення не проводилися. Загалом щеплення проводилось 25 мобільними бригадами з імунізації та 55 пунктами щеплення.

При цьому станом на 10 травня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 531 754 людини.

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:



місто Київ – 98 випадків/ 0 щеплень;



Вінницька область – 39 випадків/ 0 щеплень;



Волинська область – 105 випадків/ 52 щеплення;



Дніпропетровська область – 191 випадок/ 452 щеплення;



Донецька область – 325 випадків/ 10 щеплень;



Житомирська область – 16 випадків/ 54 щеплення;



Закарпатська – 43 випадки/ 93 щеплення;



Запорізька область – 169 випадків/ 24 щеплення;



Івано-Франківська область – 31 випадок/ 20 щеплень;



Київська область – 76 випадків/ 50 щеплень;



Кіровоградська область – 67 випадків/ 156 щеплень;



Луганська область – 15 випадків/ 0 щеплень;



Львівська область – 50 випадків/ 592 щеплення;



Миколаївська область – 132 випадки/ 107 щеплень;



Одеська область – 86 випадків/ 90 щеплень;



Полтавська область – 97 випадків/ 74 щеплення;



Рівненська область – 76 випадків/ 40 щеплень;



Сумська область – 51 випадок/ 66 щеплень;



Тернопільська область – 62 випадки/ 80 щеплень;



Харківська область – 213 випадків/ 103 щеплення;



Херсонська область – 38 випадків/ 0 щеплень;



Хмельницька область – 0 випадків/ 20 щеплень;



Черкаська область – 128 випадків/ 11 щеплень;



Чернівецька область – 63 випадки/ 30 щеплень;



Чернігівська область – 37 випадків/ 70 щеплень.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Доповнення

В Україні зафіксовано вже 2,124 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 10 травня, - 2,2 тисячі, традиційне зменшення кількості випадків на вихідних. Одужалих за добу майже в чотири рази більше, ніж захворілих. Госпіталізовано за минулу добу 1 084 особи.