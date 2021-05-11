Вакцинованих від COVID-19 українців уже 865 тисяч
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. В Україні вже понад 865 тисяч людей отримали щонайменше одну дозу вакцини від COVID-19, повний курс вакцинації пройшли близько 700 людей. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.
Цитата:
"865 590 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 865 588 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 695 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном)", - йдеться у повідомленні.
Деталі
За минулу добу 2 194 людини щеплено проти COVID-19 в Україні, зменшення кількості прививок на вихідних. При цьому є чотири регіони, де 10 травня щеплення не проводилися. Загалом щеплення проводилось 25 мобільними бригадами з імунізації та 55 пунктами щеплення.
При цьому станом на 10 травня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 531 754 людини.
Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:
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- місто Київ – 98 випадків/ 0 щеплень;
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- Вінницька область – 39 випадків/ 0 щеплень;
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- Волинська область – 105 випадків/ 52 щеплення;
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- Дніпропетровська область – 191 випадок/ 452 щеплення;
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- Донецька область – 325 випадків/ 10 щеплень;
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- Житомирська область – 16 випадків/ 54 щеплення;
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- Закарпатська – 43 випадки/ 93 щеплення;
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- Запорізька область – 169 випадків/ 24 щеплення;
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- Івано-Франківська область – 31 випадок/ 20 щеплень;
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- Київська область – 76 випадків/ 50 щеплень;
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- Кіровоградська область – 67 випадків/ 156 щеплень;
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- Луганська область – 15 випадків/ 0 щеплень;
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- Львівська область – 50 випадків/ 592 щеплення;
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- Миколаївська область – 132 випадки/ 107 щеплень;
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- Одеська область – 86 випадків/ 90 щеплень;
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- Полтавська область – 97 випадків/ 74 щеплення;
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- Рівненська область – 76 випадків/ 40 щеплень;
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- Сумська область – 51 випадок/ 66 щеплень;
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- Тернопільська область – 62 випадки/ 80 щеплень;
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- Харківська область – 213 випадків/ 103 щеплення;
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- Херсонська область – 38 випадків/ 0 щеплень;
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- Хмельницька область – 0 випадків/ 20 щеплень;
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- Черкаська область – 128 випадків/ 11 щеплень;
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- Чернівецька область – 63 випадки/ 30 щеплень;
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- Чернігівська область – 37 випадків/ 70 щеплень.
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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Доповнення
В Україні зафіксовано вже 2,124 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 10 травня, - 2,2 тисячі, традиційне зменшення кількості випадків на вихідних. Одужалих за добу майже в чотири рази більше, ніж захворілих. Госпіталізовано за минулу добу 1 084 особи.