Вакцинированных от COVID-19 украинцев уже 865 тысяч
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. В Украине уже более 865 тысяч человек получили хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19, полный курс вакцинации прошли около 700 человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.
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"865 590 людей привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 865 588 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 695 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом)", - говорится в сообщении.
Детали
За минувшие сутки 2 194 человека привито против COVID-19 в Украине, уменьшение количества прививок на выходных. При этом есть четыре региона, где 10 мая прививки не проводились. В общем прививки проводились 25 мобильными бригадами по иммунизации и 55 пунктами прививки.
При этом по состоянию на 10 мая 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 531 754 человека.
Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:
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- Киев - 98 случаев / 0 прививок;
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- Винницкая область - 39 случаев / 0 прививок;
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- Волынская область - 105 случаев / 52 прививки;
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- Днепропетровская область - 191 случай / 452 прививки;
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- Донецкая область - 325 случаев / 10 прививок;
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- Житомирская область - 16 случаев / 54 прививки;
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- Закарпатская - 43 случая / 93 прививки;
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- Запорожская область - 169 случаев / 24 прививки;
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- Ивано-Франковская область - 31 случай / 20 прививок;
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- Киевская область - 76 случаев / 50 прививок;
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- Кировоградская область - 67 случаев / 156 прививок;
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- Луганская область - 15 случаев / 0 прививок;
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- Львовская область - 50 случаев / 592 прививки;
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- Николаевская область - 132 случая / 107 прививок;
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- Одесская область - 86 случаев / 90 прививок;
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- Полтавская область - 97 случаев / 74 прививки;
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- Ровенская область - 76 случаев / 40 прививок;
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- Сумская область - 51 случай / 66 прививок;
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- Тернопольская область - 62 случая / 80 прививок;
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- Харьковская область - 213 случаев / 103 прививки;
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- Херсонская область - 38 случаев / 0 прививок;
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- Хмельницкая область - 0 случаев / 20 прививок;
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- Черкасская область - 128 случаев / 11 прививок;
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- Черновицкая область - 63 случая / 30 прививок;
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- Черниговская область - 37 случаев / 70 прививок.
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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Дополнение
В Украине зафиксировано уже 2,124 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 10 мая, - 2,2 тысячи, традиционное уменьшение количества случаев на выходных. Выздоровевших за сутки почти в четыре раза больше, чем заболевших. Госпитализированы за минувшие сутки 1084 человека.