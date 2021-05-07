Україна гарантовано отримає вже 42 мільйони доз вакцини від COVID-19 – Степанов

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"Загалом, якщо подивитися на ту кількість доз, які ми законтрактували (за які сплачені відповідні кошти – десь передплата, десь повністю) разом із COVAX, то у нас зараз 42 млн доз вакцин, які вже підписані. Це поки всі поставки в цьому році", - розповів Степанов.

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Наразі для того, щоб вакцинувати більшість дорослого населення до кінця року згідно з планом вакцинації, необхідно законтрактувати ще 5 млн доз вакцини, зауважив Степанов. За його словами, як раз такі перемовини продовжуються з різними виробниками.

"У нас є відповідні пропозиції, зокрема, від Serum Institute щодо збільшення доз вакцини Novovax. Також є пропозиції, які ми досягли з SinoVac. Зараз вирішуємо щодо термінів поставки, тому що ми хочемо якомога скоріше поставити. Грошей у нас вистачить, всі без виключення вакцини, які ми повинні привезти в країну, будуть привезені у 2021 році", - розповів міністр Степанов.