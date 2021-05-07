Украина гарантированно получит уже 42 миллиона доз вакцины от COVID-19 - Степанов
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Украина уже гарантированно должна получить до конца 2021 года 42 млн доз вакцин от COVID-19. Об этом в эфире телеканала Украина 24 заявил глава Минздрава Максим Степанов, информирует УНН.
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"В целом, если посмотреть на то количество доз, которые мы законтрактовали (за которые уплачены соответствующие средства - где-то предоплата, где-то полностью) вместе с COVAX, то у нас сейчас 42 млн доз вакцин, которые уже подписаны. Это пока все поставки в этом году", - рассказал Степанов.
Детали
Сейчас для того, чтобы вакцинировать большинство взрослого населения до конца года согласно плану вакцинации, необходимо законтрактовать еще 5 млн доз вакцины, заметил Степанов. По его словам, как раз такие переговоры продолжаются с различными производителями.
"У нас есть соответствующие предложения, в частности, от Serum Institute по увеличению доз вакцины Novovax. Также есть предложения, которые мы достигли с SinoVac. Сейчас решаем по срокам поставки, потому что мы хотим как можно скорее поставить. Денег у нас хватит, все без исключения вакцины, которые мы должны привезти в страну, будут привезены в 2021 году", - рассказал министр Степанов.