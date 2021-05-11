Эксперты о темпах вакцинации от COVID-19 в Украине: наращивание темпов зависит от поставок вакцин
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. Украина стремительно увеличивает количество законтрактованных вакцин от COVID-19, а также наращивает темпы вакцинации. Эксперты в комментариях УНН оценили темпы вакцинации и объяснили, от чего зависит увеличение количества вакцинированных.
Детали
Так, врач-ифекционист Лариса Мороз объясняет, что в первую очередь объемы вакцинации зависят как раз от поставок от производителей, с чем происходят задержки по всему миру.
"Все зависит от поставок вакцин. Растут темпы, когда есть вакцина. Есть вакцины - логично, что падают. Заслуга Минздрава в том, что они смогли законтрактовать вакцину", - считает врач.
В свою очередь, директор Института биохимии Национальной академии наук Украины и глава комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО Сергей Комиссаренко отмечает, что темпы вакцинации удовлетворительные, но их стоит еще наращивать.
"70 тысяч прививок в сутки - это очень неплохо, но, конечно, нам нужно выходить на 200 тысяч в сутки, а может и бильше. То, что темпы вакцинации выросли, можно оценить положительно, ведь нам нужно вакцинировать как можно больше людей и как можно быстрее. Поэтому вывод только положительный, очень хорошо двигается", - отметил Комиссаренко.
Дополнение
Отметим, что по словам министра здравоохранения Максима Степанова, мощности украинской медицинской системы пока рассчитаны на 10 млн прививок в месяц.
Вместе с тем, по словам министра Степанова, учитывая дефицит вакцин от COVID-19 во всем мире, постоянно происходят срывы поставок, что замедляет темпы вакцинации повсеместно.
В Украине уже более 865 тысяч человек получили по меньшей мере одну дозу вакцины от COVID-19.
Ранее Степанов сообщал, что Украина уже гарантированно должна получить до конца 2021 года 42 млн доз вакцин от COVID-19. Этого достаточно для того, чтобы прививать большее количество взрослого населения Украины и достичь ковидного коллективного иммунитета.