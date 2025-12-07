Експерт розкриває неочевидну роль водіїв та логістів у підтримці економіки країни

Водії, експедитори та логісти залишаються основою української економіки - саме від їхньої роботи залежить безперервність постачання та стабільність бізнес-процесів. Про це говорить експерт Микола Ковзель, оцінюючи ситуацію у транспортно-логістичній сфері.

За його спостереженнями, логістика сьогодні працює в умовах постійних змін, що вимагає оперативних рішень і злагодженої взаємодії між усіма учасниками ринку. Ковзель зазначає, що "ситуації, коли необхідно перебудувати маршрут у процесі перевезення, стали звичними", і саме водії щоденно мають адаптуватися до цих обставин.

У своєму блозі Микола Ковзель акцентує на тому, що роль експедитора полягає в забезпеченні передбачуваності та ефективності всього процесу перевезення. Експерт підкреслює, що саме експедитор координує весь ланцюг постачання - від планування до врахування ризиків. Разом із тим він звертає увагу, що професійність водіїв та логістів напряму визначає результат доставки.

За словами Миколи Ковзеля, сучасні перевезення - це вже не просто доставка з точки А до точки Б, а складний процес, який щодня потребує рішень, координації та високої відповідальності. "Жодна галузь не зможе працювати, якщо припиниться рух товарів. Водії та логісти - це люди, які фактично підтримують країну у робочому стані", наголошує Микола Ковзель.

На думку експерта, для подальшого розвитку галузі потрібно посилювати взаємодію між перевізниками, експедиторами та виробниками. Окремо Микола Ковзель наголошує, що нинішні виклики вимагають модернізації інфраструктури, оновлення транспорту та підвищення стандартів підготовки кадрів. Саме людський фактор, за його словами, визначає, наскільки стійкою буде країна перед зовнішніми ризиками.

Логістика стає дедалі складнішою, і якість роботи експедитора, водія чи логіста напряму залежить від рівня їхньої підготовки - сказав він.

На переконання експерта, саме фахівці на маршрутах і в диспетчерських центрах забезпечують функціонування країни в умовах нестабільності. Постійна робота водіїв та логістів дозволяє бізнесу виконувати контракти, а Україні - зберігати торгові зв’язки.

