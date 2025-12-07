Експерт розкриває неочевидну роль водіїв та логістів у підтримці економіки країни

$42.180.00
російські окупанти зруйнували греблю Печенізького водосховища на ХарківщиніPhoto
6 грудня, 20:45 • 35567 перегляди
Зеленський мав складну розмову з представниками Трампа щодо територій - Axios
6 грудня, 09:02 • 47835 перегляди
Жодна модель гарантій безпеки для України неможлива без ЗСУ: Сирський записав відеозверненняVideo
6 грудня, 07:49 • 55529 перегляди
рф завдала масованого ракетно-дронового удару по енергетиці у 8 областях, є знеструмлення - Міненерго
6 грудня, 04:00 • 52830 перегляди
Україна відзначає День Збройних сил: історія становлення та сучасні традиціїPhoto
5 грудня, 18:15 • 56888 перегляди
Переговори США та України щодо "мирного плану Трампа" продовжаться у суботу, ймовірно і протягом всіх вихідних – Axios
5 грудня, 15:45 • 55040 перегляди
У Києві засяяла головна ялинка країни: чим її прикрасилиPhoto
5 грудня, 14:41 • 39983 перегляди
Святий Миколай уже прибув в Україну - прикордонникиPhoto
5 грудня, 11:17 • 83815 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?
5 грудня, 08:37 • 44500 перегляди
МВФ назвав додаткові умови для нової програми з Україною на додачу до Бюджету-2026
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Популярнi новини
Українці масово виїжджають за кордон: в НБУ назвали дві причини7 грудня, 04:08 • 13127 перегляди
У Судані бойовики обстріляли дитсадок та лікарню: понад 110 загиблих, майже пів сотні - діти7 грудня, 04:26 • 10549 перегляди
Україну накриє хмарна погода з дощами: детальний прогноз на 7 грудняPhoto7 грудня, 04:46 • 3930 перегляди
росія і Китай провели спільні протиракетні навчання - Reuters7 грудня, 05:17 • 4946 перегляди
Підпалила сина за зловживання алкоголем: жительку Київщини засудили на 14 років7 грудня, 06:37 • 3588 перегляди
Публікації
Як обрати легальну ялинку: правоохоронці дали поради6 грудня, 12:23 • 40683 перегляди
Жива, штучна чи в горщику: фахівці розповіли, яка ялинка найекологічніша5 грудня, 17:32 • 50322 перегляди
День Святого Миколая: традиції, звичаї та заборони5 грудня, 11:30 • 63539 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?5 грудня, 11:17 • 83816 перегляди
Звільнення Магамедрасулова з-під варти не означає виправдання: у чому звинувачують детектива НАБУ та що може бути далі5 грудня, 06:30 • 72419 перегляди
УНН Lite
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO5 грудня, 12:40 • 36260 перегляди
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому5 грудня, 06:50 • 45558 перегляди
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білогоVideo4 грудня, 14:10 • 46982 перегляди
Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році4 грудня, 08:53 • 61015 перегляди
"Для миру": Гегсет заявив, що влаштував би з Трампом, Зеленським і путіним вечерю з "російською заправкою" у меню3 грудня, 09:06 • 59067 перегляди
Експерт розкриває неочевидну роль водіїв та логістів у підтримці економіки країни

Київ • УНН

 • 36 перегляди

Микола Ковзель підкреслює, що водії, експедитори та логісти є основою української економіки, забезпечуючи безперервність постачання та стабільність бізнес-процесів. Він зазначає, що логістика працює в умовах постійних змін, вимагаючи оперативних рішень та злагодженої взаємодії між учасниками ринку.

Експерт розкриває неочевидну роль водіїв та логістів у підтримці економіки країни

Водії, експедитори та логісти залишаються основою української економіки - саме від їхньої роботи залежить безперервність постачання та стабільність бізнес-процесів. Про це говорить експерт Микола Ковзель, оцінюючи ситуацію у транспортно-логістичній сфері.

Деталі

За його спостереженнями, логістика сьогодні працює в умовах постійних змін, що вимагає оперативних рішень і злагодженої взаємодії між усіма учасниками ринку. Ковзель зазначає, що "ситуації, коли необхідно перебудувати маршрут у процесі перевезення, стали звичними", і саме водії щоденно мають адаптуватися до цих обставин.

У своєму блозі Микола Ковзель акцентує на тому, що роль експедитора полягає в забезпеченні передбачуваності та ефективності всього процесу перевезення. Експерт підкреслює, що саме експедитор координує весь ланцюг постачання - від планування до врахування ризиків. Разом із тим він звертає увагу, що професійність водіїв та логістів напряму визначає результат доставки.

Український морський коридор перевіз 150 мільйонів тонн вантажів попри війну – Мінрозвитку16.10.25, 22:18 • 7285 переглядiв

За словами Миколи Ковзеля, сучасні перевезення - це вже не просто доставка з точки А до точки Б, а складний процес, який щодня потребує рішень, координації та високої відповідальності. "Жодна галузь не зможе працювати, якщо припиниться рух товарів. Водії та логісти - це люди, які фактично підтримують країну у робочому стані", наголошує Микола Ковзель.

На думку експерта, для подальшого розвитку галузі потрібно посилювати взаємодію між перевізниками, експедиторами та виробниками. Окремо Микола Ковзель наголошує, що нинішні виклики вимагають модернізації інфраструктури, оновлення транспорту та підвищення стандартів підготовки кадрів. Саме людський фактор, за його словами, визначає, наскільки стійкою буде країна перед зовнішніми ризиками.

Пільги - не витрати, а прибуток: авіація здатна утричі окупити державну підтримку27.11.25, 16:27 • 55091 перегляд

Логістика стає дедалі складнішою, і якість роботи експедитора, водія чи логіста напряму залежить від рівня їхньої підготовки - сказав він.

На переконання експерта, саме фахівці на маршрутах і в диспетчерських центрах забезпечують функціонування країни в умовах нестабільності. Постійна робота водіїв та логістів дозволяє бізнесу виконувати контракти, а Україні - зберігати торгові зв’язки.

Україна отримала додаткові квоти для перевізників від Азербайджану та Боснії і Герцеговини18.09.25, 03:36 • 3981 перегляд

Євген Устименко

