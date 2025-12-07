$42.180.00
11:06 • 7020 просмотра
российские оккупанты разрушили плотину Печенежского водохранилища на ХарьковщинеPhoto
6 декабря, 20:45
Зеленский имел сложный разговор с представителями Трампа по территориям - Axios
6 декабря, 09:02
Ни одна модель гарантий безопасности для Украины невозможна без ВСУ: Сырский записал видеообращениеVideo
6 декабря, 07:49
рф нанесла массированный ракетно-дроновый удар по энергетике в 8 областях, есть обесточивание - Минэнерго
6 декабря, 04:00
Украина отмечает День Вооруженных сил: история становления и современные традицииPhoto
5 декабря, 18:15
Переговоры США и Украины по «мирному плану Трампа» продолжатся в субботу, вероятно, и в течение всех выходных – Axios
5 декабря, 15:45
В Киеве засияла главная елка страны: чем ее украсилиPhoto
5 декабря, 14:41
Святой Николай уже прибыл в Украину - пограничникиPhoto
5 декабря, 11:17
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?
5 декабря, 08:37
МВФ назвал дополнительные условия для новой программы с Украиной в дополнение к Бюджету-2026
"Без них не сможет работать ни одна отрасль в Украине" - Николай Ковзель рассказал о важности водителей и логистов

Киев

 310 просмотра

Николай Ковзель подчеркивает, что водители, экспедиторы и логисты являются основой украинской экономики, обеспечивая непрерывность поставок и стабильность бизнес-процессов. Он отмечает, что логистика работает в условиях постоянных изменений, требуя оперативных решений и слаженного взаимодействия между участниками рынка.

"Без них не сможет работать ни одна отрасль в Украине" - Николай Ковзель рассказал о важности водителей и логистов

Водители, экспедиторы и логисты остаются основой украинской экономики - именно от их работы зависит бесперебойность поставок и стабильность бизнес-процессов. Об этом говорит эксперт Николай Ковзель, оценивая ситуацию в транспортно-логистической сфере.

Подробности

По его наблюдениям, логистика сегодня работает в условиях постоянных изменений, что требует оперативных решений и слаженного взаимодействия между всеми участниками рынка. Ковзель отмечает, что "ситуации, когда необходимо перестроить маршрут в процессе перевозки, стали обычными", и именно водители ежедневно вынуждены адаптироваться к таким обстоятельствам.

В своём блоге Николай Ковзель акцентирует, что роль экспедитора заключается в обеспечении предсказуемости и эффективности всего процесса перевозки. Эксперт подчеркивает, что именно экспедитор координирует всю цепочку поставок - от планирования до учёта рисков. При этом он обращает внимание, что профессионализм водителей и логистов напрямую определяет результат доставки.

Украинский морской коридор перевез 150 миллионов тонн грузов, несмотря на войну – Минразвития16.10.2025, 22:18 • 7285 просмотров

По словам Николая Ковзеля, современные перевозки — это уже не просто доставка из точки А в точку Б, а сложный процесс, который ежедневно требует решений, координации и высокой ответственности. "Ни одна отрасль не сможет работать, если движение товаров остановится. Водители и логисты - это люди, которые фактически поддерживают страну в рабочем состоянии", - подчёркивает Николай Ковзель.

По мнению эксперта, для дальнейшего развития отрасли необходимо усиливать взаимодействие между перевозчиками, экспедиторами и производителями. Отдельно Николай Ковзель подчёркивает, что нынешние вызовы требуют модернизации инфраструктуры, обновления транспорта и повышения стандартов подготовки кадров. Именно человеческий фактор, по его словам, определяет, насколько устойчивой будет страна перед внешними рисками.

Льготы - не расходы, а прибыль: авиация способна втрое окупить государственную поддержку27.11.2025, 16:27 • 55092 просмотра

Логистика становится все сложнее, и качество работы экспедитора, водителя или логиста напрямую зависит от уровня их подготовки - сказал он.

По убеждению эксперта, именно специалисты на маршрутах и в диспетчерских центрах обеспечивают функционирование страны в условиях нестабильности. Постоянная работа водителей и логистов позволяет бизнесу выполнять контракты, а Украине - сохранять торговые связи.

Украина получила дополнительные квоты для перевозчиков от Азербайджана и Боснии и Герцеговины18.09.2025, 03:36 • 3981 просмотр

Евгений Устименко

