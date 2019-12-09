Експерт назвав умову виходу українських агровиробників на "скажені" ринки

КИЇВ. 9 грудня. УНН. У 2020 році у битві за міжнародний ринок курятини зійдуться Бразилія, США, Таїланд та ЄС. Цей список може доповнити Україна, за умови належної підтримки вітчизняних виробників з боку держави. Про це на своїй сторінці у Facebook заявив президент Українського клубу аграрного бізнесу Алекс Ліссітса, передає УНН.