Експерт назвав умову виходу українських агровиробників на "скажені" ринки

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КИЇВ. 9 грудня. УНН. У 2020 році у битві за міжнародний ринок курятини зійдуться Бразилія, США, Таїланд та ЄС. Цей список може доповнити Україна, за умови належної підтримки вітчизняних виробників з боку держави. Про це на своїй сторінці у Facebook заявив президент Українського клубу аграрного бізнесу Алекс Ліссітса, передає УНН.

За його словами, світове виробництво курятини наступного року сягне 103 млн тонн, а це на 8% більше, ніж 2018 року.

Одним з найбільших споживачів буде Китай. Країна потерпає від африканської чуми свиней (АЧС), що спонукає її впроваджувати нові технології у птахівництві.

"Виробництво м'яса птиці у Китаї має зрости найближчими роками на 35% — до 15,8 млн т. Поки ж, китайські імпортери вже запланували плюс 1 млн т курятини на наступні роки", - пише експерт.

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Найбільшими виробниками курятини вважаються Америка та Бразилія. Та епіцентром боротьби за міжнародний ринок наступного року стануть азіатські країни, пише Ліссітса.

"Тут боротимуться Бразилія, США, Таїланд та ЄС. Останній планує експортувати 1,6 млн т", - додає він.

Україна також може доповнити перелік глобальних гравців на цьому ринку, переконаний директор УКАБ.

"Але тут справа не лише за самими виробниками, має втрутитися держава, допомагаючи зайти на ці скажені ринки, які розвиваються такими шаленими темпами", - констатує він.

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Нагадаємо, Україна утримує статус ключового постачальника м’яса птиці до ЄС протягом тривалого часу. Американські експерти спрогнозували рекордне зростання експорту української курятини у 2019 році — до 400 тис. тонн.

За останні п’ять років Україна позбулася статусу імпортозалежної країни і стала нарощувати вітчизняне виробництво і експорт курятини за кордон.

26 листопада Європарламент ратифікував зміни в угоду між ЄС і Україною щодо збільшення квоти для безмитного експорту м’яса птиці з України. Резолюцію підтримали 444 євродепутати. Домовленості передбачають поступове збільшення до 2021 року в 2,5 рази — до 70 тис. тонн на рік — безмитних квот експорту української курятини і переробленого м’яса курки.

Збільшення квот ініціював ЄС, але міжнародне видання Politico називає це перемогою України, зокрема найбільшого виробника і експортера української курятини, компанії “Миронівський хлібопродукт” Юрія Косюка, частка якого в загальному експорті країни (по курятині) становить 90%.

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