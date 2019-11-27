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У Мінекономіки розповіли, коли українська курятина поїде у Китай

У Мінекономіки розповіли, коли українська курятина поїде у Китай

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. До кінця року Уряд України має намір налагодити поставки м’яса птиці у Китай. Про це у своєму Facebook повідомив заступник міністра розвитку, економіки, торгівлі і сільського господарства Тарас Качка, підсумовуючи результати зустрічі представників українського Уряду із Генеральною митною адміністрацією КНР, передає УНН.

Зустріч була продуктивною, пише Качка.

“Ми проговорили усі наші дії по всіх товарних позиціях — молочна продукція, пшениця, ячмінь, горох, квасоля, горіхи, черешня, лохина, риба тощо. Робота по всіх цих товарах значно інтенсифікується. Ми також завершили узгодження протоколу по м’ясу птиці (а отже свою мету відкрити цей товар до кінця цього року я не полишаю)”, — інформує замміністра.

У Мінекономіки переконані, що відносини України з Китаєм мають шанс стати системними.

“Цим шансом потрібно скористатися не задля отримання кількох кредитів, а для побудови міцної основи для довгострокової співпраці”, — резюмував він.

Нагадаємо, за прогнозами міжнародного видання Bloomberg, нестача м’яса у Китаї і відкриття цього ринку для української курятини означатиме неабиякий успіх для українських виробників.

Раніше УНН повідомляв, що свій ринок для української курятини відкрила Ефіопія. У 2018 році те ж саме зробили Албанія, Гана, Гонконг, Марокко і Туніс, у 2019 році — Японія та Катар. Всього близько 80 країн закуповують українську курятину.

26 листопада Європарламент ратифікував зміни в угоду між ЄС і Україною щодо збільшення квоти для безмитного експорту м’яса птиці з України.

Резолюцію підтримали 444 євродепутати. Домовленості передбачають поступове збільшення до 2021 року в 2,5 рази — до 70 тис. тонн на рік — безмитних квот експорту української курятини і переробленого м’яса курки.

Збільшення квот ініціював ЄС, але міжнародне видання Politico називає це перемогою України, зокрема найбільшого виробника і експортера української курятини, компанії “Миронівський хлібопродукт” (ТМ Наша Ряба) Юрія Косюка, частка якого в загальному експорті країни (по курятині) становить 90%.

Українські Національні Новини

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