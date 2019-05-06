Косюк переміг ЄС: іноземна преса про найбільшого виробника курятини України

Фермери ЄС стверджують, що Косюк здобув велику торговельну перемогу на Брюсселем, скориставшись правовою лазівкою в торговій угоді ЄС-Україна для значного збільшення експорту курячої грудки, а новий кредит дозволить українському виробникові ще більше посилити свою присутність в Європі, що неминуче буде їх засмучувати.

Дійшло до того, що депутат Європарламенту Томас Вайтз заявив, що безглуздо витрачати мільярди євро на субсидування європейських фермерів в рамках Спільної сільськогосподарської політики, щоб утримати їх на плаву в той час, як іноземні транснаціональні корпорації отримують міжнародні кредити і домагаються великих результатів.

Варто підкреслити, що кредити ЄБРР українським компаніям на їх розвиток - встановлена багаторічна практика. Крім МХП, Банк співпрацює з такими найбільшими агрохолдингами України як "Астарта" і "Нібулон".

У випадку з МХП, кредит компанії необхідний для балансу фінансів після покупки словенської компанії Perutnina Ptuj на початку 2019 року. Як зазначили в ЄБРР, ця угода "цілком нормальна у банківській сфері" і є "частиною стратегії (МХП - ред.), яка передбачає розширення діяльності в ЄС".

Раніше, в січні 2019 року в Банку також зазначали, що "проект зробить внесок в інтегровану якість, оскільки він підтримає МХП в його першому транскордонному придбанні такого масштабу... Проект також буде стимулювати інвестиції в Perutnina, що призведе до значного підвищення ефективності і прибутковості".

У свою чергу в МХП заявили про плани інвестувати 200 млн євро в виробничу базу Perutnina Ptuj протягом чотирьох-п'яти років, щоб зміцнити і розвинути процеси вирощування і виробництва сільгосппродукції в Словенії та інших країнах, а також збільшити обсяг продажів у Словенії, Сербії, Хорватії, Боснії і Герцеговині.

На думку українського експерта Олександра Охрименка, спроби окремих європейських лобі зірвати кредитний проект МХП і ЄБРР - не більше, ніж порожні заяви і шантаж.

"ЄБРР - це серйозна структура, і такі заяви навіть не притягнуть їх уваги. Це, по-перше. По-друге, так, ми поставляємо м'ясо птиці в ЄС, але наші головні покупці - це та ж Саудівська Аравія, країни Близького Сходу. Тому не треба волати, що Україна чи не знищує ринок курятини в ЄС.

Конкуренція є, і це нормально, на нашому ринку теж присутня конкуренція. Ці заяви і публікації - просто необґрунтований шантаж, не підкріплений реальними фактами, і ЄБРР уваги на них звертати не буде, це занадто поважна організація", - зазначив Охріменко.