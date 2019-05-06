Косюк переміг ЄС: іноземна преса про найбільшого виробника курятини України

ukru
22 березня, 17:51 • 68458 перегляди

Підготувалися до зустрічі в Саудівській Аравії: Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові

22 березня, 16:18 • 113582 перегляди

Без зустрічей віч-на-віч: ЗМІ дізналися, як пройдуть "непрямі переговори" України та рф

22 березня, 15:05 • 100652 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 100691 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 80112 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

22 березня, 04:30 • 100729 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 150648 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 167690 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 154626 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 244519 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2.4 м/с
53 %
757 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
У Києві пролунали вибухи: ППО працює, у Подільському районі впав БпЛА

У Києві пролунали вибухи: ППО працює, у Подільському районі впав БпЛА

22 березня, 20:14 • 45360 перегляди
У Києві внаслідок влучання російських дронів палає будинок, в Голосіївському районі падіння уламків

У Києві внаслідок влучання російських дронів палає будинок, в Голосіївському районі падіння уламків

22 березня, 22:56 • 45106 перегляди
"Їдемо із настроєм поборотися" - росія про переговори в Саудівській Аравії

"Їдемо із настроєм поборотися" - росія про переговори в Саудівській Аравії

22 березня, 23:31 • 30374 перегляди
У Києві дрони влучили в багатоповерхівки: пожежі в різних районах

У Києві дрони влучили в багатоповерхівки: пожежі в різних районах

22 березня, 23:46 • 32693 перегляди
Угорщина блокуватиме вступ України до ЄС, поки не буде повернуто права угорської громади на Закарпатті - Сійярто

Угорщина блокуватиме вступ України до ЄС, поки не буде повернуто права угорської громади на Закарпатті - Сійярто

03:29 • 38626 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 161289 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 244519 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 208135 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 193067 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 159762 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 53999 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 50889 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 66738 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 45983 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 78899 перегляди
Актуальне
Косюк переміг ЄС: іноземна преса про найбільшого виробника курятини України

Косюк переміг ЄС: іноземна преса про найбільшого виробника курятини України

Київ • УНН

 • 16482 перегляди

КИЇВ. 6 травня. УНН. Найбільший виробник курятини в Україні "Миронівський хлібопродукт" (МХП) Юрія Косюка серйозно просунув свою продукцію вглиб ЄС, склавши не жартівливу конкуренцію місцевим фермерам. Останні навіть пішли на відчайдушні кроки і намагаються зірвати виділення 100 мільйонного кредиту МХП з боку ЄБРР (Європейського банку реконструкції та розвитку), щоб заблокувати масштабування української компанії. Про це пише Politico, передає УНН.

Фермери ЄС стверджують, що Косюк здобув велику торговельну перемогу на Брюсселем, скориставшись правовою лазівкою в торговій угоді ЄС-Україна для значного збільшення експорту курячої грудки, а новий кредит дозволить українському виробникові ще більше посилити свою присутність в Європі, що неминуче буде їх засмучувати.

Дійшло до того, що депутат Європарламенту Томас Вайтз заявив, що безглуздо витрачати мільярди євро на субсидування європейських фермерів в рамках Спільної сільськогосподарської політики, щоб утримати їх на плаву в той час, як іноземні транснаціональні корпорації отримують міжнародні кредити і домагаються великих результатів.

Варто підкреслити, що кредити ЄБРР українським компаніям на їх розвиток - встановлена багаторічна практика. Крім МХП, Банк співпрацює з такими найбільшими агрохолдингами України як "Астарта" і "Нібулон".

У випадку з МХП, кредит компанії необхідний для балансу фінансів після покупки словенської компанії Perutnina Ptuj на початку 2019 року. Як зазначили в ЄБРР, ця угода "цілком нормальна у банківській сфері" і є "частиною стратегії (МХП - ред.), яка передбачає розширення діяльності в ЄС".

Раніше, в січні 2019 року в Банку також зазначали, що "проект зробить внесок в інтегровану якість, оскільки він підтримає МХП в його першому транскордонному придбанні такого масштабу... Проект також буде стимулювати інвестиції в Perutnina, що призведе до значного підвищення ефективності і прибутковості".

У свою чергу в МХП заявили про плани інвестувати 200 млн євро в виробничу базу Perutnina Ptuj протягом чотирьох-п'яти років, щоб зміцнити і розвинути процеси вирощування і виробництва сільгосппродукції в Словенії та інших країнах, а також збільшити обсяг продажів у Словенії, Сербії, Хорватії, Боснії і Герцеговині.

На думку українського експерта Олександра Охрименка, спроби окремих європейських лобі зірвати кредитний проект МХП і ЄБРР - не більше, ніж порожні заяви і шантаж.

"ЄБРР - це серйозна структура, і такі заяви навіть не притягнуть їх уваги. Це, по-перше. По-друге, так, ми поставляємо м'ясо птиці в ЄС, але наші головні покупці - це та ж Саудівська Аравія, країни Близького Сходу. Тому не треба волати, що Україна чи не знищує ринок курятини в ЄС.

Конкуренція є, і це нормально, на нашому ринку теж присутня конкуренція. Ці заяви і публікації - просто необґрунтований шантаж, не підкріплений реальними фактами, і ЄБРР уваги на них звертати не буде, це занадто поважна організація", - зазначив Охріменко.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,229.60
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$1,999.65