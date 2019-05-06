Косюк переміг ЄС: іноземна преса про найбільшого виробника курятини України
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Найбільший виробник курятини в Україні "Миронівський хлібопродукт" (МХП) Юрія Косюка серйозно просунув свою продукцію вглиб ЄС, склавши не жартівливу конкуренцію місцевим фермерам. Останні навіть пішли на відчайдушні кроки і намагаються зірвати виділення 100 мільйонного кредиту МХП з боку ЄБРР (Європейського банку реконструкції та розвитку), щоб заблокувати масштабування української компанії. Про це пише Politico, передає УНН.
Фермери ЄС стверджують, що Косюк здобув велику торговельну перемогу на Брюсселем, скориставшись правовою лазівкою в торговій угоді ЄС-Україна для значного збільшення експорту курячої грудки, а новий кредит дозволить українському виробникові ще більше посилити свою присутність в Європі, що неминуче буде їх засмучувати.
Дійшло до того, що депутат Європарламенту Томас Вайтз заявив, що безглуздо витрачати мільярди євро на субсидування європейських фермерів в рамках Спільної сільськогосподарської політики, щоб утримати їх на плаву в той час, як іноземні транснаціональні корпорації отримують міжнародні кредити і домагаються великих результатів.
Варто підкреслити, що кредити ЄБРР українським компаніям на їх розвиток - встановлена багаторічна практика. Крім МХП, Банк співпрацює з такими найбільшими агрохолдингами України як "Астарта" і "Нібулон".
У випадку з МХП, кредит компанії необхідний для балансу фінансів після покупки словенської компанії Perutnina Ptuj на початку 2019 року. Як зазначили в ЄБРР, ця угода "цілком нормальна у банківській сфері" і є "частиною стратегії (МХП - ред.), яка передбачає розширення діяльності в ЄС".
Раніше, в січні 2019 року в Банку також зазначали, що "проект зробить внесок в інтегровану якість, оскільки він підтримає МХП в його першому транскордонному придбанні такого масштабу... Проект також буде стимулювати інвестиції в Perutnina, що призведе до значного підвищення ефективності і прибутковості".
У свою чергу в МХП заявили про плани інвестувати 200 млн євро в виробничу базу Perutnina Ptuj протягом чотирьох-п'яти років, щоб зміцнити і розвинути процеси вирощування і виробництва сільгосппродукції в Словенії та інших країнах, а також збільшити обсяг продажів у Словенії, Сербії, Хорватії, Боснії і Герцеговині.
На думку українського експерта Олександра Охрименка, спроби окремих європейських лобі зірвати кредитний проект МХП і ЄБРР - не більше, ніж порожні заяви і шантаж.
"ЄБРР - це серйозна структура, і такі заяви навіть не притягнуть їх уваги. Це, по-перше. По-друге, так, ми поставляємо м'ясо птиці в ЄС, але наші головні покупці - це та ж Саудівська Аравія, країни Близького Сходу. Тому не треба волати, що Україна чи не знищує ринок курятини в ЄС.
Конкуренція є, і це нормально, на нашому ринку теж присутня конкуренція. Ці заяви і публікації - просто необґрунтований шантаж, не підкріплений реальними фактами, і ЄБРР уваги на них звертати не буде, це занадто поважна організація", - зазначив Охріменко.