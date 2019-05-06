Косюк победил ЕС: иностранная пресса о крупнейшем производителе курятины Украины

Фермеры ЕС утверждают, что Косюк одержал крупную торговую победу на Брюсселем, воспользовавшись правовой лазейкой в торговой сделке ЕС-Украина для значительного увеличения экспорта куриной грудки, а новый кредит позволит украинскому производителю еще больше усилить свое присутствие в Европе, что неизбежно будет их расстраивать.

Дошло до того, что депутат Европарламента Томас Вайтз заявил, что бессмысленно тратить миллиарды евро на субсидирование европейских фермеров в рамках Общей сельскохозяйственной политики, чтобы удержать их на плаву в то время, как иностранные транснациональные корпорации получают международные кредиты и добиваются больших результатов.

Стоит подчеркнуть, что кредиты ЕБРР украинским компаниям на их развитие - установленная многолетняя практика. Помимо МХП, Банк сотрудничает с такими крупнейшими агрохолдингами Украины как "Астарта" и "Нибулон".

В случае с МХП, кредит компании необходим для баланса финансов после покупки словенской компании Perutnina Ptuj в начале 2019 года. Как отметили в ЕБРР, эта сделка "вполне нормальная в банковской сфере" и является "частью стратегии (МХП - ред.), которая предусматривает расширение деятельности в ЕС".

Ранее, в январе 2019 года в Банке также отмечали, что "проект внесет вклад в интегрированное качество, поскольку он поддержит МХП в его первом трансграничном приобретении такого масштаба… Проект также будет стимулировать инвестиции в Perutnina, что приведет к значительному повышению эффективности и прибыльности".

В свою очередь в МХП заявили о планах инвестировать 200 млн евро в производственную базу Perutnina Ptuj в течение четырех-пяти лет, чтобы укрепить и развить процессы выращивания и производства сельхозпродукции в Словении и других странах, а также увеличить объем продаж в Словении, Сербии, Хорватии, Боснии и Герцеговине.

По мнению украинского эксперта Александра Охрименко, попытки отдельных европейских лобби сорвать кредитный проект МХП и ЕБРР - не более, чем пустые заявления и шантаж.

"ЕБРР - это серьезная структура, и такие заявления даже не привлекут их внимания. Это, во-первых. Во-вторых, да, мы поставляем мясо птицы в ЕС, но наши главные покупатели - это та же Саудовская Аравия, страны Ближнего Востока. Поэтому не надо вопить, что Украина едва ли не уничтожает рынок курятины в ЕС.

Конкуренция есть, и это нормально, на нашем рынке тоже присутствует конкуренция. Эти заявления и публикации - просто необоснованный шантаж, не подкрепленный реальными фактами, и ЕБРР внимания на них обращать не будет, это слишком уважаемая организация", - отметил Охрименко.