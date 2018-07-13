В ЕБРР рассказали о сотрудничестве с крупнейшими агрохолдингами страны

ЕБРР сотрудничает с такими крупнейшими агрохолдингами, как "Астарта", "Нибулон", "Мироновский хлебопродукт" (МХП). Раньше банк финансировал и "Кернел", но потом остановил сотрудничество, не указав причины.



"Мы с "Кернел" не работаем. У нас был проект и он остановлен по ряду причин. Это не клиент банка", - сказал Усов.



В то же время банк доволен совместными проектами с МХП. Речь идет об инвестициях в увеличение зерновых площадей, которые используются для откорма птицы и завод по производству биомассы.



"Мы понимаем, что компания за время работы с ЕБРР стала лучше в плане приведения ее в соответствие к мировым стандартам", - отметил он.



Комментируя информацию в СМИ о том, что ЕБРР якобы изучает жалобы некоторых граждан на "МХП", он подчеркнул, что речь идет не о ЕБРР, а о независимом от банка органе "PCM" (Project Complaint Mechanism). Но как бы там ни было, никакой сверхъявственной ситуации в этом нет – подобные жалобы частое явление в разных странах мира, уверяют в ЕБРР.



"Это независимая от ЕБРР структура, которая рассматривает внешние обращения, в случае, если с точки зрения общественности или природоохранных организаций, что-то пошло не так. Это не есть какая-то чрезвычайная ситуация, достаточно часто такое бывает в разных странах и после того, как орган закончит свою работу, они поделятся результатом с теми, кто это письмо отправил. Вопросы, которые поднимаются - они не новые, мы достаточно часто с экологами и этими территориальными образованиями встречаемся и мы уже достаточно подробно на них отвечали, в последний раз на нашем собрании акционеров в мае. Сейчас ту же работу проделывает независимый орган", - пояснил Усов.



Он также подчеркнул, что реализация и удовлетворение в жизнь комплексных планов по природоохранным мероприятиям, куда входит все на свете и, который ЕБРР требует от компаний - чрезвычайно важный аспект, но, как и все глобальное - элементарно требует времени.