В ЄБРР розповіли про співпрацю з найбільшими агрохолдингами країни

ЄБРР співпрацює з такими найбільшими агрохолдингами, як "Астарта", "Нібулон", "Миронівський хлібопродукт" (МХП). Раніше банк фінансував і "Кернел", але потім зупинив співпрацю, не вказавши причини.



"Ми з "Кернел" не працюємо. У нас був проект і він зупинений по ряду причин. Це не клієнт банку", - сказав Усов.



У той же час банк задоволений спільними проектами з МХП. Йдеться про інвестиції в збільшення зернових площ, які використовуються для відгодівлі птиці і завод з виробництва біомаси.



"Ми розуміємо, що компанія за час роботи з ЄБРР стала краще в плані приведення її у відповідність до світових стандартів", - зазначив він.



Коментуючи інформацію в ЗМІ про те, що ЄБРР нібито вивчає скарги деяких громадян на "МХП", він підкреслив, що мова йде не про ЄБРР, а про незалежний від банку орган "PCM" (Project Complaint Mechanism). Але як би там не було, ніякої надчутливої ситуації в цьому немає - подібні скарги часте явище в різних країнах світу, запевняють в ЄБРР.



"Це незалежна від ЄБРР структура, яка розглядає зовнішні звернення, в разі, якщо з точки зору громадськості або природоохоронних організацій, що щось пішло не так. Це не є якась надзвичайна ситуація, досить часто таке буває в різних країнах і після того , як орган закінчить свою роботу, вони поділяться результатом з тими, хто цей лист відправив. Питання, які піднімаються - вони не нові, ми досить часто з екологами і цими територіальними утвореннями зустрічаємося і ми вже досить докладно на них відповідали, в останній раз на наших зборах акціонерів в травні. Зараз ту ж роботу виконує незалежний орган", - пояснив Усов.



Він також підкреслив, що реалізація і задоволення в життя комплексних планів по природоохоронним заходам, куди входить все на світі і, який ЄБРР вимагає від компаній - надзвичайно важливий аспект, але, як і все глобальне - елементарно вимагає часу.